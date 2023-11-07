ایران اسلامی الگویی برای جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد قائم مقامی پیش از ظهر سه شنبه در همایش ملی هویت و پیشرفت با محوریت استان مرکزی، با اشاره به جایگاه ایران به عنوان قلب جهان، اظهار کرد: برخلاف کشورهای شرق و غرب که تابع تقدیر و شرایط هستند و با تغییر حکومت و قدرت آنها نیز دچار تغییر می‌شود اما ایران تابع علی (ع) و وابسته به کربلا بوده است و وابسته به تقدیرگرایی نیست.

استاد حوزه و دانشگاه کشور افزود: ایران اسلامی تنها ملتی است که از ابتدای تاریخ دنبال زور و قدرت نبوده است.

آیت الله قائم مقامی با اشاره به نقش امام (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امام این شخصیت وارسته بدون وابستگی به تقدیر نور را در جهان فراگیر کرد و اجازه حکومت کفر را نداد.

استاد حوزه و دانشگاه‌های کشور افزود: پس از ۴۴ سال تمامی حوادث دلالت بر آن دارد که واقعه سال ۵۷ اقدام مناسبی بود و باید انقلاب ایجاد و به اسلام ناب محمدی (ص) به صحنه حاکمیتی جهان می‌آمد.

وی ادامه داد: یک نفر در انقلاب اسلامی ایستاد و مقدرات جهان را عوض کرد و اکنون این واقعه در ظهور فعال شده است.

استاد حوزه و دانشگاه‌های کشور گفت: امروز در جنگ غزه تمامی نقاط جهان پشتیبان حکومت غزه هستند و شاهد برگزاری تظاهرات به حمایت این کشور هستیم اما تاکنون تظاهراتی در حمایت از اسرائیل برگزار نشده است.

آیت الله قائم مقامی با بیان اینکه رسالت شیعه بیداری جهان است، گفت: در گذشته جهان تحت کنترل اسراییل بود اما اکنون شاهد تغییر و ایجاد یک وضع مطلوب در سطح جهان هستیم.

وی افزود: پیشرفت و تغییراتی که امروز شاهد آن در کشور هستیم به پشتوانه مردم و انقلاب بوده و این مهم نیز باید در سطح جهان پیاده شود.

استاد حوزه و دانشگاه‌های کشور ادامه داد: جهانیان اگر خواستار پایداری هستند باید ایران و قدرت ملت ایران را الگو خود قرار دهند.