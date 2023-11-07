به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان ویژه شهرستان بانه اظهار داشت: شهرک صنعتی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق ایجاد خواهد شد و اجرای این مهم فرصت مطلوبی برای وارد کنندگان و صادر کنندگان کشور فراهم می‌کند.

وی افزود: همچنین کمیته مشترکی برای اجرای این طرح مشخص شده است و با ایجاد این شهرک صنعتی مشکل تأمین ارز واحدهای تولیدی هم حل می‌شود.

نوری با بیان اینکه واحدهایی که در این شهرک ایجاد می‌شود بیشتر دانش فنی را به تولید کنندگان اقلیم کردستان عراق انتقال می‌دهند، عنوان کرد: همچنین از اقلیم کردستان هم در مقابل مواد اولیه و خام وارد کشور می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های خوبی در بانه برای تولید لوازم خانگی و تولید لامپ‌های کم مصرف وجود دارد، گفت: امکان توسعه این واحدهای تولیدی بسیار است که باید شهرک صنعتی بانه توسعه پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه باید بانه به قطب تولید لوازم خانگی و لامپ در کشور تبدیل شود ابراز داشت: در بازدیدهای که از واحدهای تولیدی این شهرستان داشتیم بیشتر مشکلات آنها زمینه تسهیلات، زمین و خرید بود که باید مشکلات این واحدها در کمترین زمان ممکن حل شود.

نوری از اختصاص زمین برای تولید شهرک صنعتی خبر داد و تصریح کرد: برای جبران کمبود زمین شهرک صنعتی فرماندار بانه زمینی را در جوار این شهرک معرفی کرده است که پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و در آینده نزدیک به این شهرک صنعتی الحاق می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با بیان اینکه تولیدکنندگان منتظر تخصیص ارز دولتی نباشند، خاطر نشان کرد: بنا داریم شهرستان بانه به قطب تولید لوازم خانگی و لامپ کشور تبدیل کنیم و باید صادرات را هم افزایش دهیم و ارز مورد نیاز را از صادرات تأمین کنیم.

نوری ادامه داد: گردشگری سلامت محور در شهرهای مرزی استان با توجه به طرفیت‌های موجود در آن نیاز است و باید توسعه پیدا کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان عنوان کرد: لازم است در راستای توسعه گردشگری سلامت محور در اجرای قوانین در این حوزه تدابیری اندیشیده شود.