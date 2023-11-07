نفت و گاز گچساران میزبان نماینده یزد است/ خیز به سمت صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم دور رفت مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور «لیگ آزادگان» با چند دیدار حساس پیگیری میشود.
روز چهارشنبه تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در دیداری حساس میزبان تیم رده سومی چادر ملو اردکان یزد است.
این دیدار از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهدای نفت و گاز گچساران برگزار میشود.
نفتیها در صورت کسب سه امتیاز این دیدار ۲٠ امتیازی شده و از حرف یزدی ۱۹ امتیازی پیشی میگیرد تا خیز مطلوبی به سمت صدر جدول داشته باشند.
شاگردان پیروز قربانی که در هفته دهم رقابتها مقابل شهر راز شیراز با تساوی بدون گل متوقف شده بودند در این دیدار خانگی به دنبال کسب پیروزی هستند.
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