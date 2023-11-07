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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

معاون علوم پزشکی لرستان:

برنامه ملی بسیج غربالگری فشارخون و دیابت در لرستان اجرا می‌شود

برنامه ملی بسیج غربالگری فشارخون و دیابت در لرستان اجرا می‌شود

خرم‌آباد - معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اجرای برنامه ملی بسیج غربالگری فشارخون و دیابت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه‌شنبه در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات جلسات شورای مدیران، اظهار داشت: مصوباتی که در جلسات شورای مدیران به تصویب می‌رسد لازم‌الاجرا بوده و همه باید برای اجرای آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در خصوص برنامه ملی بسیج غربالگری فشارخون و دیابت، عنوان کرد: این برنامه به‌تازگی توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده و مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا همه گروه‌ها باید در اجرای این برنامه همکاری لازم را داشته و آن را در اولویت قرار دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهداف اجرای این برنامه، عنوان کرد: مهم‌ترین هدف این برنامه شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون و مداخله برای پیشگیری از سکته‌ها و بیماری‌های دیگر در این افراد است.

کوشکی، ادامه داد: با شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون به‌خصوص افراد زیر ۳۰ سال می‌توان از بروز بیماری‌های دیگر و سکته پیشگیری کرد.

وی عنوان کرد: ارائه آموزش‌های اصلاح سبک زندگی سالم به جامعه هدف و غربالگری هم‌زمان و همچنین مداخله برای برطرف نمودن اختلالات فشارخون و دیابت باید تا اجرایی‌شدن این برنامه در اولویت تمام برنامه‌ها قرار گیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: جامعه هدف، دستورالعمل‌ها، روند اجرا، تجهیزات، مقدار اعتبارات موردنیاز اجرای این طرح و… بررسی شده و از ۲۰ آبان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5932846

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