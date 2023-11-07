به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سهشنبه در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات جلسات شورای مدیران، اظهار داشت: مصوباتی که در جلسات شورای مدیران به تصویب میرسد لازمالاجرا بوده و همه باید برای اجرای آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در خصوص برنامه ملی بسیج غربالگری فشارخون و دیابت، عنوان کرد: این برنامه بهتازگی توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده و مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا همه گروهها باید در اجرای این برنامه همکاری لازم را داشته و آن را در اولویت قرار دهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهداف اجرای این برنامه، عنوان کرد: مهمترین هدف این برنامه شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون و مداخله برای پیشگیری از سکتهها و بیماریهای دیگر در این افراد است.
کوشکی، ادامه داد: با شناسایی افراد مبتلا به دیابت و فشارخون بهخصوص افراد زیر ۳۰ سال میتوان از بروز بیماریهای دیگر و سکته پیشگیری کرد.
وی عنوان کرد: ارائه آموزشهای اصلاح سبک زندگی سالم به جامعه هدف و غربالگری همزمان و همچنین مداخله برای برطرف نمودن اختلالات فشارخون و دیابت باید تا اجراییشدن این برنامه در اولویت تمام برنامهها قرار گیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: جامعه هدف، دستورالعملها، روند اجرا، تجهیزات، مقدار اعتبارات موردنیاز اجرای این طرح و… بررسی شده و از ۲۰ آبان اجرا خواهد شد.
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