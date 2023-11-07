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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر:

موارد بهداشتی پیشگیری از تب کریمه کنگو در بوشهر رعایت شود

موارد بهداشتی پیشگیری از تب کریمه کنگو در بوشهر رعایت شود

بوشهر- مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر گفت: مردم استان بوشهر موارد مهم و بهداشتی را درباره تب خونریزی دهنده کریمه کنگو رعایت کنند.

مهدی تنگستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو، ضروری است به‌ویژه گروه‌های در معرض خطر شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه‌ها، قصابان، کشاورزان و به‌خصوص روستاییان و عشایر که به نحوی با دام سروکار دارند، با جلوگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز مراقب سلامتی خود باشند.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: خودداری از کشتار دام در خارج از کشتارگاه‌ها، رعایت اصول بهداشتی و استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان زنجیره کشتار، انتقال و عرضه‌کنندگان گوشت، نگهداری لاشه حداقل به مدت ۲۴ ساعت پس از استحصال در اتاق سرد در کشتارگاه، خودداری از خرید گوشت‌های بدون مهر دامپزشکی از مواردی مهم باید رعایت شود.

وی اضافه کرد: خودداری از مصرف گوشت تازه (گوشت خریداری‌شده باید به مدت حداقل ۲۴ ساعت در یخچال ۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد، نگهداری و سپس، مصرف شود)، خودداری از مصرف جگر به‌صورت خام (جگر خریداری‌شده باید به مدت حداقل ۴۸ ساعت در یخچال ۰ تا ۴ درجه سانتی‌گراد، نگهداری و سپس، مصرف شود) از دیگر موارد مهم در مصرف گوشت است.

وی گفت: استفاده از دستکش، هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و نیز منازل، اجتناب کودکان و روستاییان و دامداران از بازی و یا لمس کنه‌ها، خودداری از جدا و له‌کردن (کشتن) کنه‌ها توسط شیردوشان و دامداران، خودداری از پشم‌چینی دام‌ها، بدون استفاده از تجهیزات و لوازم ایمنی و حفاظت کننده، اجتناب از استراحت در مراتع و کوهستان‌ها بدون رعایت استفاده از وسایل ایمن و سم‌پاشی منازل و اسطبل‌های روستایی برای کاهش جمعیت کنه‌ها از دیگر موارد بهداشتی است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ازجمله بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که نشانه درمانگاهی مشهودی در دام‌های آلوده ندارد و ازاین‌رو اقدامات دامپزشکی صرفاً به‌منظور تأمین بهداشت جمعیت انسانی و متعاقب گزارش وقوع بیماری در انسان، آغاز می‌شود.

کد مطلب 5932854

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