به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امور دانشجویان، اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در این خصوص گفت: سازمان امور دانشجویان به منظور شناسایی استعدادهای برتر، معرفی الگوهای مناسب دانشجویی و تشویق دانشجویان به افزایش فعالیت داوطلبانه و جهادی و تلاش برای نوآوری و فعالیت‌های موثر آموزشی، پژوهشی، فناورانه، نوآورانه، مهارتی، تجاری‌سازی، فرهنگی، ورزشی و هنری و حمایت از دانشجویان سرآمد، اقدام به تهیه و تدوین آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها کرد.

معاون امور دانشجویان داخل اظهار کرد: در این راستا و در جهت ایجاد وحدت رویه در اجرای آیین نامه جامع شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی، شیوه‌نامه اجرایی این آیین نامه در ۱۲ ماده و ۳۳ تبصره تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

ارژنگ درباره این شیوه‌نامه تصریح کرد: شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد در هفت بخش دانشجوی سرآمد آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری، فرهنگی و اجتماعی، ورزشی، هنری و بین المللی تهیه شده است که در آن به تفکیک نحوه امتیاز دهی به هر بخش ارائه شده است.

وی افزود: در بخش دانشجوی سرآمد آموزشی موارد امتیازدهی شامل المپیادهای علمی، آزمون‌های زبان، رتبه علمی، دستیاری آموزشی، جشنواره‌های آموزشی و در بخش دانشجوی سرآمد پژوهشی موارد امتیازدهی شامل: ارائه مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی- پژوهشی و دستیاری پژوهشی می‌شود.

معاون امور دانشجویان داخل در خصوص بخش دانشجوی سرآمد فناوری و نوآوری بیان کرد: نحوه محاسبه در بخش فناوری شامل ارائه ایده و طرح فناورانه، راه اندازی واحد، هسته و یا شرکت فناور، ارائه محصول و خدمات، آموزش فناوری، دستیاری فناوری، اختراع، ابداع و نوآوری و طرح های مورد تایید بنیاد ملی نخبگان می‌شود.

وی ادامه داد: نحوه محاسبه امتیاز دانشجوی سرآمد فرهنگی و اجتماعی نیز به این گونه است که دانشجو برای کسب امتیاز از این بخش باید حداقل از دو شاخص امتیاز کسب کند که شاخص‌های این بخش شامل فعالیت ‌های دینی و قرآنی، فعالیت در نهادهادی دانشجویی، مشارکت در تهیه نشریات دانشجویی، کسب عناوین در مسابقات و جشنواره‌های علمی، فرهنگی و ادبی، عناوین و افتخارات کسب شده، نوآوری فرهنگی و اجتماعی و سایر فعالیت‌های فرهنگی می‌شود.

ارژنگ در خصوص نحوه کسب امتیاز از فعالیت‌های ورزشی افزود: در بخش ورزشی دانشجویانی که در جشنواره‌های ورزشی، المپیادهای ورزشی شامل قهرمانی و همگانی و مسابقات بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، استانی، دانشگاهی شرکت کرده‌اند و یا در برخی موارد دیگر که در شیوه نامه قید شده است حضور داشته باشند از امتیاز بخش ورزشی برخوردار می‌شوند.

معاون امور دانشجویان داخل تصریح کرد: دانشجویان در بخش بین‌المللی باید از حوزه‌هایی همچون حضور فعال و موثر در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان بین‌المللی، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان بین‌المللی، فعالیت‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی، پژوهشی و فناورانه دانشجویان ایرانی و بین‌المللی کسب امتیاز کنند.

وی در خصوص کسب امتیاز از بخش هنری تصریح کرد: نحوه محاسبه امتیاز از این بخش شامل مواردی همچون: تولید آثار هنری، آموزش در حوزه هنر، تولید آثار هنری مبتنی بر فناوری‌های نوین، شرکت در فعالیت‌های بین رشته‌ای هنری، همکاری در امور هنری با دستگاه‌های مرتبط، برگزاری رویدادهای هنری، جشنواره هنری، فعالیت هنری در بستر فضای مجازی، فعالیت‌های هنری بین‌المللی، عضویت فعال در انجمن‌های صنفی و هنری، همکاری در تهیه نشریات هنری می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت شیوه نامه اجرایی شناسایی و حمایت از دانشجویان سرآمد دانشگاه‌ها اینجا کلیک کنند.