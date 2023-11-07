پلمب ۵۳ واحد صنفی متخلف در ساوجبلاغ

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت غیرمجاز واحدهای صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی بازدید از اصناف را در طول ۲ هفته جاری در دستورکار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پس از هماهنگی با مقام قضائی از ۱۱۵ واحد صنفی در سطح این شهرستان بازدید و ۵۳ واحد متخلف را به دلیل عدم رعایت قوانین صنفی و بی توجهی به تذکر قبلی پلیس، پلمب کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح، که با هدف ارتقا امنیت اجتماعی در سطح شهرستان ساوجبلاغ و با همکاری مشترک اتاق اصناف به اجرا درآمد از ۳۵ واحد صنفی متخلف تعهد اخذ و ۶۵ واحد دیگر نیز اخطاریه دریافت کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه فعالیت‌های واحدهای صنفی توسط پلیس رصد می‌شود، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی صنفی، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.