اتوبوس سیار هوشمند توسط پلیس راه اصفهان راه اندازی شد

سرهنگ علی مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیر گذار ارتقا ایمنی ترافیک در سطح کشور، آموزش و فرهنگ سازی است که در راستای اجرای طرح امنیت محله محور، پلیس راه استان اصفهان به جهت آموزش کاربران ترافیکی آسیب پذیر راه‌ها بویژه رانندگان پرخطر، موتور سیکلت سواران و دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها برای اولین بار در کشور اقدام به آموزش نوین و هوشمند با استفاده از اتوبوس آموزشی سیار کرده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه آموزش، نقشی بی بدیل در فرهنگ سازی و به دنبال آن کاهش جان باختگان حوادث ترافیکی دارد، پلیس راه استان اصفهان نسبت به راه اندازی اتوبوس آموزشی سیار به جهت ارتقا فرهنگ رانندگی اقدام کرده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان، وجود بازی‌های آموزشی رایانه‌ای با موضوعات نحوه رانندگی، آموزش عابران پیاده، آموزش سرنشینان خودروها و هم چنین در دسترس بودن، طراحی جذاب داخلی و جابجایی آسان را از ویژگی‌های اتوبوس هوشمند سیار پلیس راه استان اصفهان عنوان کرد.

سرهنگ مولوی اظهار داشت: این اتوبوس با بهره گیری از تکنولوژی روز و توانمندی و تخصص کارشناسان پلیس راه استان اصفهان برای اولین بار در سطح کشور و استان اصفهان راه اندازی شده و از این پس تمامی کاربران ترافیکی آسیب پذیر راه به جای آموزش‌های سنتی از آموزش‌های نوین با استفاده از تجهیزات روز و هوشمند مورد آموزش قرار می‌گیرند.