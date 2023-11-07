به گزارش خبرنگار مهر، مظفر زیودار امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: متوسط آبدهی رودخانه‌های لرستان در شهریورماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۲۱ درصد افزایش و نسبت به متوسط شهریورماه طول دوره آماری حدود ۲۹ درصد کاهش داشته است.

۴.۸ میلیارد مترمکعب از بارش‌های لرستان تبدیل به روان آب شد

وی گفت: حجم بارش استان بر اساس باران‌سنج‌های وزارت نیرو در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود ۱۲.۱ میلیارد مترمکعب بوده است که از این میزان حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب نفوذ کرده است و حدود ۴.۸ میلیارد مترمکعب تبدیل به رواناب شده است و حدود ۶.۱ میلیارد مترمکعب تبخیر شده و نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود پنج درصد افزایش و نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۲۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: باتوجه‌به اینکه استان لرستان در دو حوضه آبریز کرخه و کارون بزرگ قرار دارد، متوسط بارش بر اساس باران‌سنج‌های وزارت نیرو در حوضه آبریز کرخه در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در این حوضه حدود ۴۰۸ میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته با ۴۱۸ میلی‌متر، حدود دو درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت با ۵۴۸ میلیمتر، ۲۶ درصد کاهش داشته است که از این میزان، حجمی حدود ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب، حدود ۱۰ درصد آن نفوذ معادل ۱.۲ میلیارد مترمکعب، حدود ۴۰ درصد رواناب معادل ۴.۶ میلیارد مترمکعب و حدود ۵۰ درصد تبخیر و تعرق معادل ۵.۸ میلیارد مترمکعب شده است.

زیودار، افزود: متوسط بارش بر اساس باران‌سنج‌های وزارت نیرو در حوضه آبریز کارون بزرگ در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در این حوضه حدود ۵۵۲ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته با ۴۴۴ میلی‌متر، حدود ۲۴ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت با ۶۵۲ میلی‌متر، ۱۵ درصد کاهش داشته است که از این میزان، حجمی حدود ۱۵.۶ میلیارد مترمکعب حدود ۱۰ درصد آن یعنی معادل ۱.۶ میلیارد مترمکعب نفوذ، حدود ۴۰ درصد آن و معادل ۶.۳ میلیارد مترمکعب روان آب و حدود ۵۰ درصد آن تبخیر و تعرق معادل ۷.۸ میلیارد مترمکعب شده است.

کاهش آبدهی رودخانه‌ها

وی تصریح کرد: متوسط آبدهی رودخانه‌های سرشاخه کرخه در استان لرستان در شهریورماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵۱ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه طول دوره آماری حدود ۲۶ درصد کاهش‌یافته است، به‌طوری‌که در محل ایستگاه هیدرومتری «کشکان» پلدختر که به‌عنوان خروجی حوضه آبریز کرخه در استان لرستان است آبدهی رودخانه «کشکان» در این محل در شهریورماه سال جاری حدود ۳.۵ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته که رودخانه خشک و نسبت به بلندمدت که ۱۲ مترمکعب بر ثانیه بوده، حدود ۷۱ درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: متوسط آبدهی رودخانه‌های سرشاخه کارون بزرگ در استان لرستان در شهریورماه سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش و نسبت به شهریورماه طول دوره آماری حدود ۳۱ درصد کاهش‌یافته است.

زیودار با اشاره به دو ایستگاه هیدرومتری «تیره» دورود و «ماربره» دورود که در خروجی حوضه آبریز کارون بزرگ در استان لرستان هستند، افزود: رودخانه «تیره» در محل دورود در شهریورماه با دبی حدود ۰.۴۱ مترمکعب بر ثانیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۰.۵۳ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۲۲ درصد و نسبت به مدت مشابه بلندمدت با دو مترمکعب بر ثانیه، حدود ۷۶ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: رودخانه «ماربره» در محل دورود در شهریورماه با دبی حدود ۰.۸۲ مترمکعب بر ثانیه نسبت به سال گذشته با ۰.۳ مترمکعب بر ثانیه، حدود ۱۹۳ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت با سه مترمکعب بر ثانیه حدود ۷۲ درصد کاهش داشته است.