صلیب سرخ جهانی خواستار حفاظت از امکانات و پرسنل پزشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ از ژنو، کاروانی متشکل از چهار آمبولانس حامل بیماران را از بیمارستان الشفا در شهر غزه به گذرگاه رفح در مرز با مصر رسید.

دو خودرو متعلق به کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) کاروان را همراهی می‌کردند. ویلیام شومبرگ، رئیس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در غزه، گفت: این که بدانیم بیماران ایمن هستند و مراقبت‌های پزشکی فوری دریافت خواهند کرد باعث آرامش خیال ماست. من نمی‌توانم به اندازه کافی تأکید کنم که چقدر مهم است که بیمارستان‌ها، پرسنل پزشکی و بیماران در میان این خشونت محافظت شوند. هزاران مجروح در غزه در وضع وخیمی هستند. بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه (قوانین جنگ)، حفظ آنها از آسیب یک تعهد است.

وی بیان داشت: از آنجایی که وضعیت بشردوستانه در غزه به سرعت رو به وخامت است، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فوراً از طرف‌های درگیری می‌خواهد تا به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از هر گونه آسیبی به تأسیسات، وسایل نقلیه و پرسنل پزشکی انجام دهند.

وی گفت: هزاران غیرنظامی که به شدت زخمی شده اند و دیگر نمی‌توانند به بیمارستان‌هایی دسترسی داشته باشند که به دلیل آسیب و کمبود تجهیزات به طور فزاینده‌ای از چرخه خدمت رسانی خارج می‌شوند.

شومبرگ افزود: پذیرفتن خشونت علیه تأسیسات مراقبت‌های بهداشتی، اکنون که نقش آن‌ها بسیار حیاتی است، بهای غیرقابل قبولی برای زندگی انسان‌ها به همراه خواهد داشت. در هر شرایطی باید از مجروحان و بیماران محافظت کرد.

شومبرگ خاطر نشان کرد: به عنوان یک سازمان بی‌طرف، بی‌طرف و مستقل، با مأموریت منحصراً بشردوستانه، که از کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ سرچشمه می‌گیرد، این سازمان به افرادی که در سراسر جهان تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه و سایر خشونت‌ها قرار گرفته‌اند، کمک می‌کند و هر کاری که می‌تواند برای محافظت از جان و کرامت آنها و تسکین درد و رنج آنها، اغلب در کنار شرکای صلیب سرخ و هلال احمر انجام می‌دهد.