جزییات تازه از تخریب خانه تاریخی شریفِ بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی گفت: با شکایت وراث خانه شریف و رأی دیوان عدالت اداری خانه شریف از فهرست آثار ملی کشور خارج شد.
محسنی اظهار داشت: خانه شریف مربوط به دوره پهلوی دوم است که در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود اما بهدلیل عدم توافق مالکین (وراث) بر سر قیمت با وزارت میراث فرهنگی در سنوات گذشته برای خرید آن، موضوع خروج این اثر از ثبت در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان با اشاره به اینکه رأی دادگاه بدوی بهنفع وراث صادر شده است، افزود: این موضوع، اعتراض ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان را در پی داشت و علیرغم اعتراض این ادارهکل به رأی صادره، دادگاه تجدیدنظر نیز رأی دادگاه بدوی را تأیید و رأی بهنفع مالکین (وراث) صادر کرد.
وی تأکید کرد: وراث خانه شریف نیز بلافاصله بعد از دریافت رأی دادگاه تجدیدنظر این خانه را تخریب کردند.
پیش از این میراث فرهنگی اعلام کرده بود که برای نگهداری بناهای تاریخی ثبت شده بودجه کافی ندارد و گاه کل بودجه نگهداری از این بناها در سال به ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان نمیرسد.
