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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

گواردیولا: جام باشگاه های جهان رویای ماست

گواردیولا: جام باشگاه های جهان رویای ماست

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس، در مورد حضور تیمش در جام باشگاه های جهان ۲۰۲۳ به میزبانی شهر جده در عربستان سعودی اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه به مصاف با «یانگ بویز» مسابقه خواهد داد.

او در کنفرانس خبری پیش از این بازی گریزی به جام باشگاه‌های جهان زد و در خصوص اهمیت این رقابت‌ها که کمتر از یک ماه آینده برگزار خواهد شد گفت: ما قبلاً هرگز در جام باشگاه‌های جهان نبودیم. کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دشوار است و تیم به آن دست یافت. پیش از این من سه بار در جام باشگاه‌های جهان بازی کرده ام. بازی اول بسیار سخت است در حالی که مردم در مورد رسیدن ما به فینال صحبت می‌کنند اما من دو بار اول با بارسلونا برای رسیدن به فینال به مشکل برخوردم.

گواردیولا در پایان گفت: زمان قهرمانی فرا خواهد رسید و ما برای آن آماده خواهیم شد زیرا این یک رؤیا برای ماست.

جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۳ از ۱۲ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار می‌شود و منچسترسیتی از مرحله نیمه‌نهایی به این مسابقات اضافه خواهد شد جایی که با برنده دیدار «کلاب لئون» مکزیک و «اوراوا ردز» ژاپن بازی خواهد کرد. ژاپن.

کد مطلب 5933013

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