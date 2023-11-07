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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود

شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود

یاسوج_ معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سبحان نژاد ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح توزیع شیر رایگان در بین مدارس ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح مدارس دولتی ابتدایی را پوشش خواهد داد، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است طی دو نوبت در هفته شیر رایگان در اختیار دانش آموزان جامعه هدف قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش و پرورش استان گفت: ۷۶ هزار دانش آموز و فرهنگی در قالب طرح توزیع شیر رایگان از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.

کد مطلب 5933041

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