شیر رایگان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سبحان نژاد ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طرح توزیع شیر رایگان در بین مدارس ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد از روز چهارشنبه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح مدارس دولتی ابتدایی را پوشش خواهد داد، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است طی دو نوبت در هفته شیر رایگان در اختیار دانش آموزان جامعه هدف قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش و پرورش استان گفت: ۷۶ هزار دانش آموز و فرهنگی در قالب طرح توزیع شیر رایگان از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.