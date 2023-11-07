به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی عصر سه شنبه در جلسه تکریم و معارفه رئیس مرکز فنی و حرفهای جهرم، اظهار داشت: رسالت آموزشهای فنی و حرفهای به معنی واقعی کلمه در راستای شعار سال و فرمایشات رهبری است.
رئیس شورای مهارت شهرستان جهرم افزود: توانمند سازی جوانان و افراد جویای کار از طریق ارائه آموزشهای مهارتی وظیفه ذاتی آموزش فنی و حرفهای است.
وی با بیان اینکه قابل قبول نیست امکانات و تجهیزات در مرکز جهرم بدون استفاده و معطل بماند، گفت: مرکز فنی و حرفهای جهرم بسیار توانمند و دارای تجهیزات است که باید تلاش شود از ظرفیت و فرصتهای موجود در این مرکز نهایت استفاده شود.
در این مراسم از زحمات جلال بادروج رئیس پیشین این مرکز قدردانی و اصغر شکرالهی به عنوان سرپرست مرکز فنی و حرفهای شهرستان جهرم معرفی شد.
ریاست ادارات فنی و حرفهای شهرستانهای رستم و نورآباد در کارنامه شکرالهی وجود دارد.
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