به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شعبانی عصر سه شنبه در جلسه تکریم و معارفه رئیس مرکز فنی و حرفه‌ای جهرم، اظهار داشت: رسالت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به معنی واقعی کلمه در راستای شعار سال و فرمایشات رهبری است.

رئیس شورای مهارت شهرستان جهرم افزود: توانمند سازی جوانان و افراد جویای کار از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی وظیفه ذاتی آموزش فنی و حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه قابل قبول نیست امکانات و تجهیزات در مرکز جهرم بدون استفاده و معطل بماند، گفت: مرکز فنی و حرفه‌ای جهرم بسیار توانمند و دارای تجهیزات است که باید تلاش شود از ظرفیت و فرصت‌های موجود در این مرکز نهایت استفاده شود.

در این مراسم از زحمات جلال بادروج رئیس پیشین این مرکز قدردانی و اصغر شکرالهی به عنوان سرپرست مرکز فنی و حرفه‌ای شهرستان جهرم معرفی شد.

ریاست ادارات فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های رستم و نورآباد در کارنامه شکرالهی وجود دارد.