شوراهای حل اختلاف از جنس خود مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش صلح، بخشایش، رضایت افزود: اعضای شورای حل اختلاف در جایی به اختلافات رسیدگی می‌کنند که طرفین با ورود به شورای حل اختلاف، هیچ استرس و دلهره‌ای ندارند و نگاهشان به اعضای این شورا رویکردی تعاملی برای از بین بردن اختلاف است.

وی اظهار داشت: محور دوم ویژگی‌های اعضای شورای حل اختلاف عبارت از این است که در این مجموعه چشمداشتی به مادیات وجود ندارد و زمانی مجموعه بدون چشمداشت کار کرد، ماحصل شیرینی خواهد داشت.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: محور سوم ویژگی‌های اعضای شوراهای حل اختلاف این است که کمتر محکمه‌ای تشکیل می‌شود و کمتر جایی وجود دارد که به اختلافی رسیدگی کند و طرفین دعوا از نتیجه آن محکمه راضی باشند.

وی تاکید کرد: اما شوراهای حل اختلاف می‌تواند ادعا کنند خروجی کارشان رضایتمندی مردم است و هر سه محور ویژگی اعضای این شوراها ارزشمند است.

در ادامه این آئین، از خانواده‌ای که در قالب پویش به عشق امام رضا (ع) می بخشم رضایت داده بودند، نیز تقدیر شد و ابلاغ برخی صلح یاران استان کرمان نیز به آنها اهدا شد.