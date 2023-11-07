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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

شوراهای حل اختلاف از جنس خود مردم هستند

شوراهای حل اختلاف از جنس خود مردم هستند

کرمان - نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه ویژگی های شوراهای حل اختلاف در سه محور عمده خلاصه می شود گفت: اولین محور مهم این است که اعضای این شورا از جنس خود مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در همایش صلح، بخشایش، رضایت افزود: اعضای شورای حل اختلاف در جایی به اختلافات رسیدگی می‌کنند که طرفین با ورود به شورای حل اختلاف، هیچ استرس و دلهره‌ای ندارند و نگاهشان به اعضای این شورا رویکردی تعاملی برای از بین بردن اختلاف است.

وی اظهار داشت: محور دوم ویژگی‌های اعضای شورای حل اختلاف عبارت از این است که در این مجموعه چشمداشتی به مادیات وجود ندارد و زمانی مجموعه بدون چشمداشت کار کرد، ماحصل شیرینی خواهد داشت.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: محور سوم ویژگی‌های اعضای شوراهای حل اختلاف این است که کمتر محکمه‌ای تشکیل می‌شود و کمتر جایی وجود دارد که به اختلافی رسیدگی کند و طرفین دعوا از نتیجه آن محکمه راضی باشند.

وی تاکید کرد: اما شوراهای حل اختلاف می‌تواند ادعا کنند خروجی کارشان رضایتمندی مردم است و هر سه محور ویژگی اعضای این شوراها ارزشمند است.

در ادامه این آئین، از خانواده‌ای که در قالب پویش به عشق امام رضا (ع) می بخشم رضایت داده بودند، نیز تقدیر شد و ابلاغ برخی صلح یاران استان کرمان نیز به آنها اهدا شد.

کد مطلب 5933137

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