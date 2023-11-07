به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی با اشاره به وصول ۹۰ هزار میلیارد ریال درآمد از بخش های مختلف استان اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش؛ اما نسبت به مصوب ۱۰ درصد کسری دارد.

وی، میزان درآمد مصوب استان در هفت ماهه اول سال جاری را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

دهقان منشادی افزود: از مجموع درآمدهای وصولی استان ۸۵ هزار میلیارد ریال مربوط به بخش مالیات و عوارض است و بقیه از محل سایر درآمدها به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا، جرائم و خسارات و گمرکی است.

دبیر ستاد درآمد استان یزد عنوان کرد: از مجموع درآمدهای مالیاتی ۵۷ هزار میلیارد ریال را درآمد مالیات های مستقیم و ۲۸ هزار میلیارد ریال را مالیات های غیرمستقیم تشکیل می دهد.

دهقان منشادی، مجموع درآمدهای عمومی مصوب استان یزد در سال جاری را ۱۷۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.