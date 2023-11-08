۳۵۰ عملیات موفق از سوی آتش نشانان کرمانی انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بابایی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حوادث مهرماه که بهدلیل بیاحتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در شهر کرمان اتفاق افتاد، آتشنشانان با انجام ١٣٩ عملیات مهار آتش و ٢١١ عملیات امدادونجات، برای کمک به همشهریان خود کوشیدند و ٩٨ نفر را از خطر مرگ و تعدادی را هم از بند شرایط خطرناک رهایی دادند.
وی یادآور شد: در مجموع این عملیاتها، ١٣ نفر در حوادثی ازقبیل تصادف و سقوط از بلندی، مجروح شده اند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدماتایمنی شهرداری کرمان، همچنین از ارائه آموزشهای لازم برای رعایت ایمنی و پیشگیری از حوادث خطرناک به ۱۶ هزار نفر از دانشآموزان مدارس کرمان از ابتدای شروع سال تحصیلی و شهروندان توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در این ماه خبر داد و افزود: در مدت یادشده، ۴٠۵ مورد مشاوره ایمنی و بازدید ایمنی و پایانکار، توسط کارشناسان این سازمان و به درخواست شهروندان انجام شده است.
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