روایت «بازگشت» از راه رستگاری/ چگونه انسان ایرانی امیدوار باشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بزرا و علی اسماعیلی بعد از اجراهای نمایشهای میدانی «روشنایی شبتار»، «جان فدا»، «تنهاتر از مسیح» و «جهان بانو» حالا با سالها همکاری مداوم و مستمر در عرصه نمایشهای میدانی توانستهاند جایگاه و سطح کیفی قابل قبول و با کیفیتی را در ارایه نمایشهای بزرگ میدانی به دست بیاورند و انتظار مخاطب را به لحاظ مضمون و اجرا بهسمت کارهای نمایشی متفاوت با پروداکشن بزرگ سوق دهند.
مخاطبان این نمایشها اگرچه مخاطب عام بهشمار میآیند اما نمایشها از ابعاد فنی بالایی برخوردارند و میتوان گفت نمایشهای این گروه مخاطب خاص و عام را راضی نگه میدارد؛ ضمن اینکه مخاطب خاص بهخوبی میداند اجرای چنین نمایشهایی با این ابعاد در عرصه نمایش میدانی کار بسیار سخت و پیچیدهای است و نباید نوع نگاهی که به ابعاد فنی تئاتر وجود دارد به نمایش میدانی داشت.
کارشناسان تئاتر درباره نمایشهایی که در سالهای اخیر توسط این گروه اجرا شده است، اذعان به بالا بودن سطح کیفی آن داشته و بر این نکته تاکید داشتهاند کارگردانی و اجرای این نمایشها بهدلیل حجمکاری، طراحی لوکیشنهای جذاب و متنوع، بهرهگیری درست از موسیقی، نور و تعداد بالای هنروران متعددی که بسیاری از آنها اولین تجارب کار هنری را سپری میکنند کار بسیار سختی است لذا در مجموع تیم موسسه هنری رسانهای سینمای ققنوس طی این سالها با اجراهایی که به صحنه آورده موفقیت خوبی حاصل کرده است.
نمایش میدانی «بازگشت» جدیدترین فعالیت حسن بزرا در مقام کارگردان و علی اسماعیلی به عنوان تهیهکننده است که از سهشنبه نهم آبان اجرای خود را در بوستان ولایت تهران آغاز کرده است. ویژگی این نمایش همانند دیگر آثار نمایشی جذابیتهای بصری، روایتهای مختلف از تاریخ و بهرهگیری و تلفیق کامل از فناوریهای سینمایی است.
محور اصلی «بازگشت» که سعی دارد با وامگیری از مقاطع و روایت تاریخ مخاطب با همراه کند، صبر، امید و توکل در برابر یاس و نا امیدی است. انتخاب یک موضوع مهم که شاید جای آن در نمایش به شدت خالی باشد برای یک نمایش میدانی که مخاطب عام گسترده دارد نشان دهنده هوشمندی تیم سازنده دارد. «بازگشت» دست مخاطب را میگیرد و به دل تاریخ میکشاند و با روایتهایی جذاب از مصائب حضرت نوح، ابراهیم، ایوب، یوسف، شعب سپس به دل تاریخ معاصر برمیگردد و روایتهای از صبر و شکیبایی مردمان سرزمینمان را یادآوری میکند و در پایان ایستادگی و مقاومت رزمندگان در عملیاتهای دوران دفاع مقدس را یادآوری میکند.
نمایش بزرگ میدانی «بازگشت» با جلوههای زیبای بصری که از تاریخ انبیا برای مخاطب خلق میکند سعی دارد با یادآوری سختیهای گذشته، نوید دهنده شیرینیهای صبر، امید و توکل در برابر یاس و ناامیدی باشد تا انسان ایرانی بتواند شرایط سخت را بهخوبی پشتسر بگذارد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه و رزرو بلیط خود به سامانه NAMATICKET.IR مراجعه نمایند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: علی اسماعیلی، کارگردان: حسن بزرا، جانشین تهیه و تولید: امیرحسین طهرانی، مجری طرح: داود طامهری، طراح نور: عباس رحمانیپور، طراح صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، طراح صدا: عرفان حسن زاده، طراح جلوههای ویژه میدانی: یاسر یارمحمدی، مدیر تولید: تورج سلیمانی، مجری صدا: علی بیرنگ، طراح گریم: هاشم جوری.
«بازگشت» تازهترین اثر سازمان هنری رسانهای اوج است که به همت موسسه هنری رسانهای سیمای ققنوس روی صحنه رفته است.
نظر شما