آغاز نمایش بزرگ میدانی «بازگشت» در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، در آستانه آغاز نمایش میدانی «بازگشت» به کارگردانی حسن بزرا و تهیه‌کنندگی علی اسماعیلی از پوستر این اثر نمایشی رونمایی شد.

جدیدترین نمایش میدانی سازمان هنری رسانه‌ای اوج با عنوان «بازگشت» از سه شنبه ۹ آبان ماه ساعت ۱۸ در بوستان ولایت تهران روی صحنه می رود.

«بازگشت» روایتی است از سرانجام راه و انتخابی اشتباه، از آغاز تا پایان راه. روایت آن لحظات از زندگی که ممکن است هر کدام از ما در آن مورد آزمایش روزگار قرار گیریم‌. این داستان روایت صبر و امید و توکل است در برابر یاس و نا امیدی.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز دوشنبه ۸ آبان برای تهیه و رزرو بلیت به سامانه NAMATICKET.IR مراجعه کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: علی اسماعیلی، کارگردان: حسن بزرا، جانشین تهیه و تولید: امیرحسین طهرانی، مجری طرح: داود طاهری، طراح نور: عباس رحمانی‌پور، طراح صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، طراح صدا: عرفان حسن زاده، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: یاسر یارمحمدی، مدیر تولید: تورج سلیمانی، مجری صدا: علی بیرنگ، طراح گریم: هاشم جوری.

«بازگشت» تازه‌ترین اثر سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به همت موسسه هنری رسانه‌ای سیمای ققنوس روی صحنه خواهد رفت.