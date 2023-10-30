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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

آغاز نمایش بزرگ میدانی «بازگشت» در بوستان ولایت

آغاز نمایش بزرگ میدانی «بازگشت» در بوستان ولایت

نمایش بزرگ میدانی «بازگشت» از سه‌شنبه ۹ آبان‌ ماه اجرای خود را در بوستان ولایت تهران آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، در آستانه آغاز نمایش میدانی «بازگشت» به کارگردانی حسن بزرا و تهیه‌کنندگی علی اسماعیلی از پوستر این اثر نمایشی رونمایی شد.

جدیدترین نمایش میدانی سازمان هنری رسانه‌ای اوج با عنوان «بازگشت» از سه شنبه ۹ آبان ماه ساعت ۱۸ در بوستان ولایت تهران روی صحنه می رود.
«بازگشت» روایتی است از سرانجام راه و انتخابی اشتباه، از آغاز تا پایان راه. روایت آن لحظات از زندگی که ممکن است هر کدام از ما در آن مورد آزمایش روزگار قرار گیریم‌. این داستان روایت صبر و امید و توکل است در برابر یاس و نا امیدی.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز دوشنبه ۸ آبان برای تهیه و رزرو بلیت به سامانه NAMATICKET.IR مراجعه کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: علی اسماعیلی، کارگردان: حسن بزرا، جانشین تهیه و تولید: امیرحسین طهرانی، مجری طرح: داود طاهری، طراح نور: عباس رحمانی‌پور، طراح صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، طراح صدا: عرفان حسن زاده، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: یاسر یارمحمدی، مدیر تولید: تورج سلیمانی، مجری صدا: علی بیرنگ، طراح گریم: هاشم جوری.

«بازگشت» تازه‌ترین اثر سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به همت موسسه هنری رسانه‌ای سیمای ققنوس روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 5925777
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • زهیر BR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
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      بازگشت

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