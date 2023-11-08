به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گنجی در جریان بازدید از دانشگاه تفرش در دیدار با هیأت رییسه دانشگاه تفرش اظهار کرد: فعالیت عمرانی و تجهیز خوابگاههای دانشجویی که در تابستان توسط ریاست دانشگاه و مجموعه مدیریتی انجام شده یک اقدام جهادی است که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان طلایه دار رفاه دانشجویی در کشور است تصریح کرد: نگاه ما به خوابگاههای دانشجویی، تنها مکانی برای آسایش و استراحت دانشجویان در ساعات مشخص از شبانهروز نیست.
رییس صندوق رفاه دانشجویان کشور بیان کرد: خوابگاههای دانشجویی، محلی برای سازندگی شخصیت امروز و فردای دانشجویان بهعنوان آیندهسازان ایران اسلامی دیده و در جهت بهینه سازی امکانات و خدمات رفاهی دانشجویان کشور تلاش میکنیم
وی احداث خوابگاه متاهلی در دانشگاه تفرش را گامی مثبت در راستای تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان کرد و افزود: اهتمام دانشگاه تفرش در ایجاد خوابگاه متاهلی اقدامی مؤثری است و این دانشگاه باید در راستای افزایش تعداد این نوع خوابگاهها نیز اقدام کند.
رییس صندوق رفاه دانشجویان گفت: خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تفرش با ۱۰۰ درصد اسکان دانشجویی، از لحاظ کمی و کیفی از بهترینهای کشور است.
ورود ۳۴۰ دانشجوی جدید به دانشگاه تفرش
رییس دانشگاه تفرش نیز در این نشست گفت: در سال تحصیلی جدید ۳۴۰ دانشجو به دانشگاه تفرش وارد شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سهیل واشقانی فراهانی کسب مجوز پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، تجهیز و بازسازی خوابگاههای دانشجویی در تابستان گذشته، ایجاد هیات امنا و هیات ممیزه مستقل دانشگاه تفرش، تصویب و راه اندازی دو دانشکده علوم انسانی و هنر و معماری در دانشگاه تفرش، کسب مجوز پذیرش دانشجو در هفت رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و کسب مجوز تأسیس پردیس علوم و مهندسی صنایع غذایی وابسته به دانشگاه تفرش در شهرستان ساوه را از مهمترین دستاوردهای کسب شده این دانشگاه در طول هجده ماه گذشته عنوان کرد.
اسکان ۱۰۰ درصدی دانشجویان متقاضی خوابگاه
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تفرش نیز در این نشست گفت: دانشگاه تفرش توانسته است تمامی دانشجویان را در خوابگاهها اسکان داده و در راستای اسکان ۱۰۰ درصدی دانشجویان متقاضی در خوابگاهها گام بردارد.
علی پارسیان افزود: دانشگاه تفرش نیز از لحاظ سرانه ورزشی بیشتر از حد استاندارد است و وجود سالن ورزشی، زمین چمن مصنوعی سالنهای تندرستی از جمله این امکانات میباشد.
رییس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه حضور خود در دانشگاه تفرش ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه، از زیرساختها، اماکن ورزشی، سراهای دانشجویی، موزه طبیعت، علوم و فناوری، سیستم فاضلاب خوابگاههای دانشجویی و ساختمان اداری یعقوبی نسب این دانشگاه بازدید و با اشاره به زیر ساختها و امکانات خوب مستقر در دانشگاه تفرش در خصوص جذب اعتبارات در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تفرش قول مساعد دادند.
نظر شما