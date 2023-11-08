رئیسی: هیچ مانعی در توسعه روابط ایران و تاجیکستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مسئولان کشور دوست، برادر و همزبان تصریح کرد: بدون تردید رفت و آمدها بین دو کشور دوست، میتواند در جهت توسعه روابط فیمابین مؤثر باشد.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در سفر قبلی وی به دوشنبه، افزود: امروز پس از گذشت ماهها، شاهدیم که روابط دو طرف در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی، توسعه خوبی پیدا کرده است.
رئیسی با بیان اینکه در مذاکراتی که با آقای رئیس جمهور داشتیم به این نتیجه رسیدیم که مانعی برای توسعه روابط بین دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: ایران و تاجیکستان دارای سابقه تاریخی، تمدنی و زبان مشترک هستند و از همه مهمتر باورهای مشترکی دارند. هر دو کشور متدین به دین و آموختههای اسلام عزیز هستند و اعتقادات و باورهای دو کشور ما را به آن میزان بهم نزدیک کرده و پیوند داده که این پیوند هرگز گسسته نخواهد شد.
رئیس جمهور سطح روابط اقتصادی دو کشور را متناسب با میزان پیوندهای قلبی، اعتقادی، تاریخی و تمدنی فیمابین ندانست و گفت: پیوندهای تجاری و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور حتماً میتواند بیش از این میزان باشد.
رئیسی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران علیرغم تهدیدها و تحریمها پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: ایران در حوزه علم و فناوری پیشرفتهای بسیار خوبی داشته است و ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای انرژی، کشاورزی، صنعت، معادن و تجربیات فنی داریم که میتوانیم آنها را با مردم عزیز تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. ملت ایران و جوانان عزیز ما علیرغم تهدیدها و تحریمها تصمیم گرفتند تحریمها و تهدیدها را به فرصتها تبدیل کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی نیز با تاجیکستان اشتراکات زیاد و زمینههای همکاری فراوانی داریم، گفت: مقرر شد با فعال شدن بخشهای مربوطه در دو کشور بتوانیم گامهایی در جهت توسعه زبان فارسی در راستای توسعه فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی برداریم تا بتوانیم از داشتههای فرهنگی خود که سرمایه مهم و ماندگار ایران و تاجیکستان هستند صیانت کنیم.
رئیسی افزود: در حوزه تجاری و اقتصادی نیز ظرفیتهای خوبی بین دو کشور وجود دارد که با جدیت و پیگیری و ارادهای که امروز بین دو کشور وجود دارد، میتواند احیا شود.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که دو کشور در مسائل منطقهای نگاههای مشترکی دارند و اظهار داشت: هر دو کشور نسبت به مردم عزیز افغانستان دغدغه دارند و معتقدیم آمریکاییها بعد از ۲ دهه اشغال این کشور چیزی جز ویرانی، قتل، کشتار و عقب نگه داشتن برای افغانستان باقی نگذاشتند. این حق مردم افغانستان است که رشد و پیشرفت داشته باشند؛ مردم بسیار خوبی که معتقدیم آینده بسیار درخشانی در انتظار آنهاست.
رئیسی تصریح کرد: به عنوان دو همسایه بیش از دیگران نسبت به مردم عزیز افغانستان احساس مسئولیت میکنیم. معتقدیم دولتی باید در افغانستان تشکیل شود که همه اقوام، مذاهب و مردم افغانستان را نمایندگی کند و بتواند در راستای پیشرفت این کشور گامهای ماندگاری بردارد.
رئیس جمهور همچنین نگاه ایران و تاجیکستان را درباره ضرورت حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین مشترک توصیف و تصریح کرد: حضور امروز ما در جمع مردم عزیز تاجیکستان مایه خرسندی و شعف است، اما امروز همچنین داغی بر دل همه مردم مسلمان جهان و تمام انسانها و مردمان باوجدان عالم مانده است. ما نمیتوانیم از موضوع فلسطین بگذریم، فلسطین مسئله ما و جهان اسلام و بشریت است.
رئیسی با تاکید بر ضرورت قطع فوری حملات به مردم عزیز غزه و پایان نسلکشی و کودکیکشی در این سرزمین خاطرنشان کرد: ۴ هزار کودک و در مجموع بیش از ۱۰ هزار نفر از فلسطینیان بیگناه و مظلوم در این منطقه به دست رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکاییها و غربیها به شهادت رسیدهاند.
رئیس جمهور تاکید کرد: امروز مردم جهان میخواهند سریعاً به این حملات پایان داده شود، محاصره مردم غزه سریعاً شکسته و امدادرسانی به مردم فلسطین آغاز و به حقوق حقه مردم فلسطین توجه شود. امیدواریم سازمانهای جهانی و بینالمللی این فریاد و سخن و صدای مردم جهان را بشنوند و به خواست آنها توجه کنند و هر چه زودتر به این ظلم روشن به مردم فلسطین خاتمه دهند و بگذارند این مردم که از وطن و خانه و کاشانه خود دفاع میکنند اینچنین مورد ظلم و تعدی قرار نگیرند و از این ظلمها رها شوند.
رئیسی گفت: یکبار دیگر ضمن ابراز خرسندی از حضور در تاجیکستان، بر توسعه روابط بین دو کشور تأکید میکنم. امروز اراده مسئولین عالی دو کشور بر توسعه روابط در همه حوزههاست و معتقدم مسئولین در دو طرف باید این اراده را اجرایی و عملیاتی کنند. تاکنون گامهای خوبی برداشته شده است، اما از این پس نیز باید گامهای بلندی در جهت توسعه روابط بین دو کشور برداشته شود.
استقبال امامعلی رحمان از افزایش تبادلات تجاری بین ایران و تاجیکستان
امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان نیز در ابتدای این نشست خبری تاکید کرد: از گسترش همکاریهای گوناگون در حوزههای مختلف استقبال میکنیم
وی با بیان اینکه امضای اسناد دوجانبه بین ایران و تاجیکستان در حوزههای مختلف، سطح همکاریها را افزایش میدهد، گفت: زمینههای مشترک تاریخی باعث گسترش همکاریها بین دو کشور میشود.
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