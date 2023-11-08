خبرگزاری مهر، گروه استانها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد مرداد ماه ۱۴٠۱ را با سیل سنگین مانسون میشناسد و بارانهای ویرانگر حاصل زحمات کشاورزان استان را به تاراج برد.
سامانهای پر قدرت که زیرساختهای شهری و روستایی کهگیلویه و بویراحمد را درهم کوبید و میلیاردها تومان خسارت به مردم وارد کرد.
وعده پر تکرار پرداخت تسهیلات
خوشبختانه این سیل در استان خسارت جانی نداشت، اما جان کشاورزان از خسارتهای سنگین و وعدههای پر تکرار پرداخت تسهیلات آن به لب رسید.
با وقوع سیل مانسون انتظار میرفت که در کمترین زمان ممکن نسبت به حمایت از کشاورزان اقدام شود، اما جلسات پی در پی با بی توجهی برخی از دستگاهها و بانکها یک بروکراسی دردسر ساز را برای افراد خسارت دیده رقم زده است.
خیلی از این افراد که خود با تسهیلات اشتغالی ایجاد کرده بودند، امروز باید نظاره گر از بین رفتن تمام زیرساختهای واحدها و مراکز تولیدی خود باشند.
به رغم جلسات متعدد و مصوبات، بروکراسی اداری همچنان بر روند پرداخت خسارت سیل غالب است.
شوک بزرگ به کشاورزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سیل مانسون کشاورزی استان را دچار شوک بزرگی کرد.
سید علی معتمدیپور در کارگروه سیل مانسون افزود: بخش کشاورزی ما در اوج تولید مردادماه سال قبل دچار شوک بزرگی شد و تولیدکنندگان ما آسیب جدی دیدند.
وی ابراز داشت: حقیقتاً از بانکها و ادارات آب منطقهای، منابع طبیعی، بیمه، دامپزشکی و همه ادارات عضو کمیسیون انتظار دارم به مصوبات قبلی این کارگروه پایبند باشند.
معتمدی پور گفت: ادارات به جای فرستادن مردم به دنبال استعلامات تکراری در این اداره و آن اداره، به صورت یکجا و جمعی به لیستی که جهاد کشاورزی برای آنها ارسال میکند پاسخ دهند که با تزریق این تسهیلات، جانی دوباره به تولید این استان دمیده شود.
چهار ماه از مصوبه قبلی گذشت
رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: چهار ماه از مصوبه قبلی سیل مانسون در حضور استاندار میگذرد، اما واقعیت این است که چندین ادارهکل این مصوبات را اجرا نکردند.
معتمدی پور تصریح کرد: هنوز بخش زیادی از خسارت دیدگان بخش کشاورزی به ویژه در حوزه شیلات موفق به دریافت تسهیلات خود نشدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بخشی از این تأخیر را ناشی از ابهام در دستورالعمل پرداخت تسهیلات دانست و گفت: معلوم نبود این خسارات به ازای هر تن باشد یا هر مزرعه و اینکه خسارت وارده در چه مرحلهای از رشد ماهی و وزن آن ارزیابی میشود.
تسهیلات ۳۴۹ میلیارد تومانی سیل
وی ابراز داشت: مبلغ تسهیلات سیل مانسون در همه زیربخشهای کشاورزی ۳۴۹ میلیارد تومان است.
معتمدی پور گفت: به جز در بخش شیلات در سایر بخشها، کشاورزان خسارت دیده را به بانکهای عامل معرفی کردیم.
معتمدی پور افزود: انتظار من از اعضای کارگروه سیل مانسون این است که روند نامهنگاری و استعلامات زمانبر را کوتاه کنند تا تولیدکنندگان ما در راهروهای ادارات و بانکها سردرگم و معطل نشوند.
معتمدی پور با بیان اینکه اجبار کشاورز برای بیمه پنجساله و استعلام مجدد برای طرحهای مجوز دار به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: تأخیر در این زمینه ظلم به کشاورزی و تولید این استان است که حقیقتاً به دریافت این تسهیلات نیاز دارد.
وی با اشاره به نشست کارگروه سیل مانسون در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: با اکثریت آرا تصویب شد که بانکها برای پرداخت این تسهیلات با بیمه محدود و یک ساله موافقت کنند و استعلامات آب منطقهای و منابع طبیعی به صورت لیستی پاسخ داده شوند.
معتمدی پور تصریح کرد: همچنین باید استعلامات چک برگشتی و معوقات حذف شوند، اخذ پروانه از نظام صنفی کشاورزی در این تسهیلات اجباری نباشد و شورای هماهنگی بانکها همه شعب را ملزم به رعایت این مصوبات کند.
کشاورزان به حال خود رها نشوند
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: تولید کنندگان ما در سیل مانسون آسیب دیده و نباید به حال خود رها شوند.
آرش مصلح افزود: بخش عمده خسارتهای وارده به ویژه در طرحهای پرورش ماهی بوده و باید حمایتها شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه تسهیلات باید برای تقویت تولید در بخش کشاورزی جذب شود، گفت: در سیلاب مانسون هیچکس فکرش را نمیکرد سیل چنین آسیبهایی را در برخی مناطق به وجود آورد.
مدیرعامل آب منطقه منطقهای استان تعداد اندک سدهای مخزنی، عدم مهار روان آبهای استان، جدی نگرفتن موضوع آبخیزداری بالا دست سدها و کمبود زیرساختهای مرتبط را علت پایین بودن تابآوری استان در مقابل بحرانهایی چون سیل دانست.
مصلح با تأیید پیشنهاد استعلامات دستهجمعی مشمولان تسهیلات خسارت سیل مانسون، گفت: در دو شهرستان بویراحمد و دنا ۷۰۰ استعلام برای تولیدکنندگان بررسی، کارشناسی و پاسخ داده شده و پاسخگویی یکپارچه استعلامات نیز مورد تاکید است.
بانکی که استعلام را پاسخ نمیدهد
نماینده تامالاختیار ادارهکل بحران استانداری نیز گفت: برخی از بانکها حتی پاسخگوی استعلامات نیستند.
علی عسکری افزود: یکی از بانکها مبالغی را تحت عنوان یارانه تسهیلات سیل دریافت کرده، اما خسارت دیدگان سیل مانسون هیچگونه دریافت تسهیلاتی از بانک نداشتند.
وی افزود: بانک هدف نه تنها تسهیلات مصوب را پرداخت نمیکند، بلکه مکاتبات را پاسخ نمیدهد و عملکرد یک بانک موجب بدبینی مردم میشود.
عسکری گفت: اگر بانکی نمیخواهد کار مردم را انجام دهد، اعلام کند تا ما پروندههای حوزه بحران را از طریق بانکی مسئولیت پذیر پیگیری کنیم.
در حالی که کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد رنج سیل ماهها قبل را در ضعف بخشهای متولی به دوش می کشند، مصوبات دستگاهی همچنان بر پرداخت تسهیلات در آینده تاکید دارد.
