معاون وزیر بهداشت از کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، از کتابخانه مرکزی معاونت تحقیقات و فناوری بازدید کرد.

یونس پناهی در ابتدای این بازدید اظهار داشت: کتابخانه مناسبی در این معاونت ایجاد شده است و تجهیز و راه‌اندازی سالن کنفرانس و سالن‌های مطالعه مجزای خواهران و برادران نیز از اقدامات مثبت صورت گرفته دانشگاه علوم پزشکی ایلام در حوزه کتابخانه‌ها است.

وی راه اندازی کتابخانه دیجیتال را یکی دیگر از موارد قابل تحسین این معاونت دانست و افزود: با این امکانات و فضای فعلی، میزان کتاب‌های در دسترس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزایش یافته و خدمات به دانشجویان دانشگاه مطلوب‌تر و بهینه‌تر می‌شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت در یکسال اخیر، اظهار داشت: کتابخانه مرکزی دانشگاه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت هزینه شده است و هم اکنون در شیفت صبح درحال خدمات‌رسانی به دانشجویان و تمهیدات لازم نیز برای ارائه خدمات در عصر نیز فراهم شده است.

عباس ملکی تصریح کرد: در این کتابخانه هم اکنون ۹ هزار عنوان و ۲۶ هزار جلد کتاب فارسی و ۳۷۰۰ عنوان و ۷۶۰۰ کتاب لاتین موجود است.