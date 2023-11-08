کرملین: دکترین روسیه در مقابله با ماهیت تهاجمی غرب مشخص است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه درباره خطرات استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در سخنانی اعلام کرد: ماهیت تهاجمی غرب نسبت به روسیه پوشیده نیست، در دکترین ما همه چیز توضیح داده شده است.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این ارتباط گفت: گفتگو درباره ثبات راهبردی روسیه و غرب ضروری است. روسیه آماده گفتگوها درباره ثبات راهبردی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: توقیف دارایی های روسیه در خارج از کشور هزینه هایی را برای کسانی که این کار را انجام می دهند خواهد داشت و اقداماتی نیز در واکنش انجام خواهد شد.

این مقام کرملین در خصوص تعلیق «معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا» از سوی کانادا، آمریکا و انگلیس و نیز استقبال ناتو از این اقدام گفت: در واقع تعلیق فعالیت آمریکا و ناتو تحت پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا شرایط را تغییر نخواهد داد.

این در حالیست که نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه ساعاتی پیش در جریان نشست سالانه دبیران شوراهای امنیت کشورهای مستقل مشترک المنافع در سخنانی اعلام کرد: با توجه به اقدامات ایالات متحده، خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی در حال افزایش است. غرب در حال تحریک اوضاع در قفقاز جنوبی و تداوم تضادها در منطقه است. روند نابودی نظم جهانی غرب محور، در حال برگشت ناپذیر شدن است. آنگلوساکسون‌ها و کل غرب در حال از دست دادن نفوذ خود هستند و دیگر موضوع اصلی روابط بین الملل نیستند. بدیهی است که غربی‌ها قصد ندارند با آنچه در حال رخ دادن است کنار بیایند. آنها به سرعت در حال ایجاد پتانسیل نظامی خود هستند و سعی می‌کنند شرایط خود را با شدت بیشتری به کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی به آنها وابسته هستند، دیکته کنند.