رفع مشکل کمبود مسکن از مطالبات اصلی مردم قم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر چهارشنبه در جمع رؤسای دانشگاه قم اظهار داشت: مسکن یکی از نیازهای ضروری خانواده‌ها در زندگی است و ما در استان قم تلاش می‌کنیم تا بدون توجه به ظرفیت و سهمیه استانی اقدامات لازم در راستای تأمین مسکن مورد نیاز مردم صورت گیرد.

آقامیری بیان داشت: موضوع مسکن در ابعاد مختلف در حال پیگیری است و در استان قم تلاش می‌شود که حداقل ۱۰۰۰ مسکن ویژه اساتید ساخته شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید همراهی لازم در زمینه ساخت مسکن در طرح‌های مختلف داشته باشند بیان داشت: انتقاداتی به فعالیت بانک‌ها وارد است و بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز برای شهروندان را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند و به همین دلیل مقرر شد تا نسبت به عملکرد

بانک‌های خاطی اخطار لازم داده شود و آنان موظف هستند که ۵۰ درصد سرمایه‌ها خود را در استان هزینه کنند.

استاندار قم بیان داشت: تلاش می‌شود تا در نهضت ملی مسکن به گونه‌ای عمل شود تا استان قم رتبه خوبی در این زمینه در سطح ملی کسب کند.

وی بیان داشت: مراجعات مردمی زیادی در زمینه مسکن داریم و این حوزه اولویت استان است و امیدواریم با برنامه ریزی لازم این مشکل در استان برطرف شود که مسکن اساتید دانشگاه گامی در این راستا است.

آقامیری ابراز داشت: موضوعات فرهنگی از دیگر اولویت‌های استان قم است و از کمیسیون فرهنگی دولت درخواست شده از ۲۵ کیلومتری قم به جای تبلیغات تجاری، تبلیغات فرهنگی و مذهبی باشد.

وی عنوان داشت: حرم مطهر حضرت معصومه (س) باید به عنوان محور و مرکز قم باشد و مدرسه فیضیه نیز که در جوار حرم مطهر به همان پایگاه و تاریخ انقلاب اسلامی است باید مورد توجه باشد.

استاندار قم ابراز داشت: کار فرهنگی فرآیند بلند مدتی دارد و در این عرصه باید به نقش جوانان در جهت توسعه فرهنگ توجه شود.