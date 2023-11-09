خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هرچه از زندان در ذهن داریم فضایی تاریک و سرد و تیره و میله‌های آهنی و لباس‌های راه‌راه است. تنها صدایی که به ذهن متبادر می‌شود، نوای بر هم خوردن درب‌های آهنی خاکستری زندان است.

اما قدم که در این محیط گذاشتیم و کمی گوش کردیم، صداهای دیگری نیز به گوش می‌رسید.صدای کارکردن می‌آید، صدای چرخ تراشکاری، اره‌های چوبی، منبت‌کاری، چرخ‌های خیاطی و حتی لالایی‌های مادرانه؛ صداهایی که نام دیگرش زندگی است.

در پس دیوارهای بلند زندان عده‌ای زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و افراد زیادی هستند که سعی می‌کنند آمادگی خود را برای روزهای سخت پس از زندان بالا ببرند.

امیدواری از جنس تلاش و پشتکار

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از زندان مرکزی بیرجند بازدید کرد و اذعان داشت: امیدواری از جنس تلاش و پشتکار و برنامه ریزی برای آینده را در بین مددجویان زندان بیرجند مشاهده کردیم.

در این برنامه که به همراه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان انجام شد، از مراکز حرفه آموزی زندان بیرجند، گلخانه بنیاد حامی و اندرزگاه زنان این شهرستان بازدید شد.

مرتضی ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در جمع بانوان قرآنی زندان بیرجند که عازم سفر معنوی مشهد مقدس بودند بیان داشت: حضور در زندان نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت‌هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطا می‌شود، نهایت استفاده را ببرید و انسان‌های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند.

وی با بیان اینکه شما می‌توانید با بهره گیری از مهارت‌های ارائه شده در کارگاه‌های حرفه آموزی به گونه‌ای در آینده در جامعه ظاهر شوید که اطرافیان به شما افتخار کنند؛ بیان داشت: اقدامات اداره کل زندان‌های استان جهت اشتغال زایی و حرفه آموزی قابل تقدیر بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با توصیه به مددجویان زندان بیرجند به آموختن فن و حرفه‌های مورد نیاز جامعه، گفت: این امر به شما در بازگشت موفق به دامان جامعه کمک می‌کند.

وی با اشاره به رؤیت امیدواری از جنس تلاش و پشتکار و برنامه ریزی برای آینده در بین مددجویان زندان بیرجند اظهارکرد: پشت این امیدها، انسجام و نظم تلاش‌های مسئولان زندان بود که زمینه‌های مهارت آموزی و اصلاح و تربیت را فراهم کرده اند.

اشتغال زایی برای ۴۶ درصد زندانیان

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی هم در این بازدید اظهارکرد: با توجه به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی و قرآنی که در سطح اندرزگاه برگزار می‌شود شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال و کسب رتبه‌های قرآنی و رفتار مددجویان بوده ایم.

علی عبدی بیان داشت: نفرات اول تا سوم قرآنی و اشتغال امروز عازم سفر معنوی مشهد مقدس هستند.

وی اصلاح و بازپروری مددجویان را از مهمترین اهداف نظام زندانبانی دانست و بیان کرد: ۴۶ درصد محکومین زندان بیرجند را در کارگاه‌های مهارت آموزی و مجتمع گلخانه‌ای و پرورش شترمرغ مشغول به کار کرده ایم.

وی تصریح کرد: رتبه نهم کشور را در زمینه اشتغال زایی برای مددجویان را در سطح کشور داریم.

عبدی با اشاره به همت همکاران و ایده‌های بنیاد تعاون زندانیان در استان تصریح کرد: با راه اندازی جایگاه سوخت و مجتمع خدماتی رفاهی برای بیش از ۱۵۰ نفر از مددجویان اشتغال ایجاد خواهیم کرد.