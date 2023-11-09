۴۸ هکتار گلخانه در استان قزوین در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی راه انجام اظهار کرد: درحال حاضر ۴۸ هکتار گلخانه در استان قزوین با پیشرفت فیزیکی خوبی در مرحله احداث قرار دارد.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجام شده در دفتر توسعه گلخانههای وزارت متبوع؛ استان قزوین نسبت به تعهد ۱۲۱ درصد پیشرفت فیزیکی و رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.
به گفته وی همچنین در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی برنامههای ابلاغی در شش ماهه اول سال رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه استان قزوین در ردیف استانهای برتر کشور در اجرای توسعه گلخانهها قرار دارد اظهار داشت: ایجاد گلخانهها نقش مهمی در بهره وری آب مصرفی در بخش کشاورزی و همچنین کمک به تأمین امنیت غذایی جامعه و اشتغالزایی دارد از این رو احداث گلخانه و تولید محصولات کشاورزی از فضای روباز به فضای بسته از مهمترین برنامههای این سازمان است.
راه انجام یادآور شد: برنامه و سهمیه تعیین شده برای توسعه گلخانههای استان برای سال جاری ۴۰ هکتار است که با توجه به ظرفیتها و توانمندی استان و تلاش مدیران ستادی و شهرستانی جهاد کشاورزی تاکنون بیش از ۴۸ هکتار گلخانه در استان در مرحله احداث میباشد که نسبت به تعهد استان، پیشرفت فیزیکی بیشتری داشتهایم.
وی خاطر نشان کرد: انتقال کشت فضای باز سبزی و صیفی به محیطهای کنترل شده و توسعه گلخانهها از سیاستهای وزارت متبوع و این سازمان بوده و کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات از مهمترین مزایای توسعه گلخانهها میباشد.
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