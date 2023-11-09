«طلاب وظیفه» باید در خط مقدم جهاد تبیین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدینژاد ظهر امروز پنجشنبه در دوره تخصصی طلاب وظیفه آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر ضرورت بهرهبندی از همه فرصتها در راستای جهاد تأمین بیان کرد: طلاب وظیفه میتوانند ظرفیت بسیار مهمی را در راستای افزایش آگاهی نسل آینده نسبت به برنامههای دشمنان ایجاد کنند.
وی با عنوان اینکه در کار تربیتی نباید غفلتی صورت بگیرد، ادامه داد: سند تحول بنیادین توجه ویژهای به مباحث تربیتی داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با عنوان اینکه ارتقای شاخصهای دانش مهارتی در برخورد با دانش آموزان از اهداف این دوره است، ادامه داد: طلاب وظیفه باید به عنوان فعالان پرورشی به خط مقدم جهاد تبیین باشند.
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