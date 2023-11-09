احیای آثار امام خمینی(ره) احیای فکر، اندیشه راه و رسم اوست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی پیامی برای همایش نکوداشت وکلای شرعی امام خمینی (ره) صادر کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

وکالت یک پدیده اجتماعی است چه بسا انسان قادر به انجام کاری نیست، ناچار است وکیل بگیرد که از جانب او کار را انجام دهد و لذا فقها آن را چنین تعریف می‌کنند: الوکالة «استنابة فی التصرف».

روی این اساس آیات قرآنی حاکی از آن است که وکالت در امم پیشین نیز وجود داشته است. مثلاً اصحاب کهف آنگاه که بیدار شدند احساس گرسنگی کردند، یکی از آنها خطاب به دیگران کرد و گفت: (فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَی الْمَدِینَةِ). همچنین حضرت یوسف به برادران خود گفت: (اِذْهَبُوا بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أَبِی).

پدیده وکالت در زندگی امامان بالاخص از دوران امام کاظم (علیه السلام) تا حضرت مهدی (علیه السلام) کاملاً چشم گیر است و ما نام برخی از وکلای آنان را یادآور می‌شویم:

۱. وکلای امام کاظم (علیه السلام): عبداللّه بن جُندب، یونس بن یعقوب.

۲. وکلای حضرت رضا (علیه السلام): صفوان بن یحیی، و یونس بن عبداللّه.

۳. وکلای امام جواد (علیه السلام): ذکریا بن آدم قمی و علی بن مهزیار.

۴. وکلای امام هادی (علیه السلام): أیوب بن نوح وأبو علی بن راشد.

۵. وکلای امام حسن عسکری (علیه السلام): أحمد بن إسحاق اشعری قمی، إبراهیم بن مهزیار.

وکلای ناحیه مقدسه: چهار نفر که همگی معروفند و برخی از آنها وکیل حضرت عسکری (ع) نیز بودند.

این پدیده اجتماعی در میان مراجع نیز حاکم بود، مراجع پیشین انجام کارهایی را به افراد مورد وثوق می‌سپردند تا امور دینی به صورت کامل انجام گیرد.

وکلای حضرت امام خمینی (قدس سره) بر دو نوعند: گروهی وکیل اند و گروهی مجاز. ایشان در مورد اعطا وکالت یا اجازه اخذ وجوه کمال احتیاط را داشت تا دو نفر کسی را توثیق نکنند اقدام نمی‌کرد.

اکنون گروهی از این افراد در گذشته اند و گروهی در قید حیات هستند و این نشست برای احیا این بخش از زندگی استاد محترم است که بسیار مغتنم می‌باشد.

احیا آثار امام به صورت گسترده، احیا فکر و اندیشه راه و رسم اوست و خوشبختانه در این موضوع کارهای خوبی انجام گرفته است فقط یک موضوع باقی مانده و آن آثار ادبی ایشان است که بخشی از آنها در موالید ائمه سروده شده و قسمتی دارای روح عرفانی و الهی است، این دیوان ایشان در دست نیست، گویا، در حال حیات ایشان در قم مورد دستبرد قرار گرفته است.

ما این نشست را بر پدید آورندگان و شرکت کنندگان محترم تبریک گفته و موفقیت همگان را از خداوند متعال خواهانیم.