آماده توسعه دادن تجارت با کشورهای همسایه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی ظهر امروز در نشستی با معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان، با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان با داشتن هزار و۶۳۰ کیلومتر مرز مشترک با دو کشور و دسترسی به آبهای آزاد، زمینه بسیار خوبی برای توسعه تجارت، افزایش صادرات و واردات دارد، بیان کرد: افغانستان کشوری بسیار غنی است و باید با فعالیتهای مشترک زمینه بهرهبرداری از این ظرفیتهای بیبدیل را فراهم کنیم.
وی بر لزوم ارتباط گسترده بین ایران و افغانستان تأکید و افزود: افزایش مبادلات اقتصادی با کشور افغانستان، تشکیل شرکتهای مشترک سرمایهگذاری در حوزه کشتیرانی، بحثهای درمانی، دانشگاهها و تولید انرژیهای پاک باید در دستور کار باشد.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر سرمایهگذاری مشترک خاطرنشان کرد: ما باید با اراده قوی تجارت با کشورهای همسایه را روزبهروز توسعه دهیم.
وی به راهاندازی راهآهن چابهار اشاره کرد و گفت: این طرح مهم ریلی موجب اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آبهای آزاد اقیانوسی و سبب ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.
کرمی با بیان اینکه کشور افغانستان مایل به سرمایهگذاری در حوزه کشتیرانی در کشور است که میتواند منافع دو طرف را تأمین کند، افزود: کاملاً آمادگی داریم و استقبال میکنیم که این روابط هر روز تنگاتنگتر شود.
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