توجه جدی به سبک زندگی اسلامی در دستور کار سازمان سینمایی

محمد خزاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان‌ها علاقه مندان سینما را تشویق می‌کنیم تا افرادی که کار تجربی انجام داده‌اند و می‌خواهند وارد سیما حرفه‌ای شوند یا تجارب بسیار خوبی داشته‌اند، بتوانند تولیدات سینمایی خود را به نحو احسن داشته باشند. طبیعتاً این کار توسط سازمان سینمایی به تنهایی اتفاق نمی‌افتاد؛ بنابراین از استانداری خوزستان و سازمان مراکز فرهنگی درخواست کرده‌ایم به کمک اداره کل فرهنگ و ارشاد در استان بیایند تا این اتفاق رخ بدهد.

رئیس سازمان سینمایی کشور بیان کرد: بر اساس صحبتی که با استاندار خوزستان داشته‌ایم یکی از مفاد قرارداد، مساله ساخت فیلم سینمایی بوده به طوری که مبلغی را ما از طریق بنیاد سینما فارابی به ساخت فیلم سینمایی کمک کنیم و مبلغی از استان تأمین شود تا جوان‌ها فیلمی را بسازند که موضوع و دغدغه ملی استان باشد.

وی اضافه کرد: موضوع فیلم می‌تواند هر مسأله‌ای اعم از آسیب‌های اجتماعی، سردار شهیدان، قهرمان ملی و یا هر موضوع دیگر باشد که به تشخیص هیأت فرهنگی استان خوزستان به عنوان پروژه استانی به ما معرفی می‌کنند تا ما هم بتوانیم کمک کنیم که این اثر ساخته شود.

همه دستگاه‌های فرهنگی به کمک احیای سینما بیایند

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: امروز برای اینکه سینما در استان‌های کشور احیا شود و بتوانیم استعدادهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم، همه دستگاه‌های فرهنگی و بخش خصوصی باید کمک کنند. در مصاحبه‌ام با هم گفته‌ام که چقدر خوب است بخش خصوصی عکس‌های خود را با جوان‌های استان خود بگیرد، کسانی که در آینده می‌توانند سرمایه ملی کشور و حتی سرمایه بین‌المللی باشند.

خزاعی با بیان اینکه همه فیلم سازهای شاخص افرادی هستند که دیروز در همین استان‌ها متولد شده، رشد و نمو پیدا کرده‌اند، تصریح کرد: امروز شاهد دستاوردهای این اشخاص در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هستیم که این برای نسل بعدی هم به زودی اتفاق خواهد افتاد؛ نسلی که در حال حاضر می‌بینیم فیلم‌های کوتاه و مستند خوبی دارند به خصوص فیلم‌های جوانان اهواز که رئیس انجمن سینما جوان به بنده نشان داده است، استعدادهای بسیار درخشانی را در این زمینه می‌بینم که فیلم‌های خیلی خوبی دارند، از لحاظ تکنیکی رشد کرده‌اند و می‌توان برای این افراد برنامه‌ریزی کرد تا بتوانند اثرهای قابل اعتنای بعدی خود را تولید کنند.

وی در خصوص حمایت از سیمای استان‌ها و احیای سینمای بومی اظهار کرد: می‌توان گفت تقریباً غیر از حوزه زیرساخت، در حوزه تولید و محتوا در حال برنامه‌ریزی جدی در استان‌ها هستیم.

«اخلاق» شاخص اصلی پروانه ساخت و پروانه نمایش

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه برای سراسر کشور یکسری اولویت‌های محتوایی اعلام کرده‌ایم، تصریح کرد: در حوزه پروانه ساخت و پروانه نمایش یکی از شاخص‌های اصلی ما، مساله اخلاقی است یعنی معتقد هستیم که خانواده و مسائل اخلاقی مهم‌ترین اولویت، بایدها و نبایدها در تولید محتوایی است که در حال انجام آن هستیم.

خزاعی ادامه داد: همچنین در تولیدات و آثار، توجه جدی به سبک زندگی اسلامی در دستور کار سازمان سینمایی است، اکنون هر پروژه‌ای که نگاه نازل یا شوخی‌های خارج از عرف دارد، مسائل غیراخلاقی مطرح می‌کرد یا نظام و کانون خانواده را زیر سوال می‌برد، نمی‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصد بلکه تا جایی که میسر بود در این دو سال سعی کردیم اینها را به سمت بازنویسی هدایت کنیم تا آنها را اصلاح کنند و به یک پروژه خوب تبدیل شوند.

وی افزود: امروز تقریباً می‌توان گفت که خانواده‌ها نسبت به سال‌های قبل راحت تر می‌توانند وارد سینما شوند و فیلم ببینند. البته این بدان معنا نیست که ما به اهداف خود رسیده‌ایم بلکه در حال تلاش هستیم تا علامت استانداردی که سازمان سینمایی دارد وقتی روی یک فیلم زده می‌شود، خانواده‌ها در هر طبقه‌ای، با هر تفکر و اندیشه‌ای، با هر نوع نگاه و گرایش دینی با خیالت راحت بتوانند فیلم را تماشا کنند و در واقع این آمال و ملاک اصلی ما است.

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: مهم‌ترین ممیزی‌ها، بایدها و نبایدهایی که ما داشته‌ایم بحث مسائل اخلاقی، کانون خانواده و سبک زندگی بوده است.

کمرنگ شدن نگاه به آئین و آداب و رسوم در سینما و تلویزیون

خزاعی عنوان کرد: خیلی وقت است حتی در سینمای ملی، چه در تولیدات تلویزیون چه در تولیدات سینما بنا به دلایل مختلفی نگاه جدی به آئین‌ها، آداب و رسوم و مسائل استان‌ها نداریم؛ شاید یکی از این دلایل گران تمام شدن هزینه‌ها در استان‌ها باشد، لوکیشن‌ها و قصه‌های محدود که خیلی از تهیه‌کننده‌ها حاضر نیستند به استان‌های دیگر سفر کنند و ترجیح می‌دهند که قصه‌های خود را در تهران تعریف کنند تا هزینه‌های تولیدی آنها کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: طبیعتاً این نگاه در برخی تقویت شده بود، سینمای بومی مورد توجه قرار گرفته بود و استان‌ها نقش بسزایی در سینما داشتند که در یک دوره‌هایی رو به افول رفت؛ بنابراین در تلاش هستیم مجدداً نگاه به همه آداب و رسوم، آئین سراسر کشور و دیدن همه مردم با هر طبقه‌ای در سینما نقش ببندد.

رئیس سازمان سینمایی کشور اظهار کرد: در سینما باید قصه‌ها از سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان و… باشد و این می‌شود سینمای ملی که از آن حرف می‌زنیم. البته می‌توان گفت که گام‌هایی برداشته و این محقق شده زیرا سال گذشته چند فیلم در شمال، سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطق دیگر تولید شد که بر اساس نیازها و قصه‌های آن منطقه طراحی شده بود و این امر باید تقویت شود.

لزوم توجه به سینمای بومی

خزاعی با اشاره با مساله سینمای بومی گفت: در این خصوص موضوع توجه به فیلم سازان بومی مطرح است. یعنی اگر قرار است تهیه کننده استانی باشد باید مسائل و دغدغه‌های استان را پیگیری کند، وقتی بودجه و سرمایه از استان است عوامل هم باید از استان باشند به جز برخی عوامل که مجبور هستند از تهران استفاده کنند؛ طبیعتاً باید قصه و دغدغه مربوط به استان باشد حتی ما در طراحی‌هایی که انجام می‌دادیم، اعلام کرده‌ایم اولین اکران فیلم‌ها هم در استان‌ها انجام شود تا مردم استان استقبال خاصی از آن داشته باشند و پس از آن وارد بازار استان‌های دیگر شوند و بازار اقتصادی خود را داشته باشند.

وی اضافه کرد: اگر این ایده موفق باشد و استان‌ها از فیلم ساز بومی خود استفاده کنند طبیعتاً بازگشت سرمایه خیلی راحت‌تر خواهد شد و این کمک می‌کند که اقتصاد سینما در استان‌ها رونق بگیرد. در حال کار کردن روی این مدل هستیم تا در نهایت سینما بومی که در استان‌ها خلاصه می‌شود با دغدغه‌های استانی بتواند مجدد از این منظر بازنگری و احیا شود.

رئیس سازمان سینمایی کشور در پاسخ به این سوال که «برای تولید آثار سینمایی که نماینده تاریخ و فرهنگ بومی منطقه است باید چه شاخص و مولفه‌هایی در نظر گرفته شود؟» بیان کرد: کشورهای دیگر به شدت دنبال این هستند که برای کشورشان تمدن سازی کنند؛ گاهی که در کشورهای همسایه حضور پیدا می‌کنم می‌بینم مفاخر و شعرای ما را به اسم خودشان ثبت می‌کنند حتی در حال تلاش هستند تا افرادی را که در ایران رشد و نمو پیدا کرده و به دلایلی در کشور دیگر فوت یا دفن شده‌اند و یا گذری از آن کشور داشته‌اند به اسم خود ثبت کنند و دنبال ساخت آثار تصویری از آنها هستند.

اثر تصویری مهمترین دلیل ماندگاری هر اثر

خزاعی با بیان اینکه مهم‌ترین چیزی که اثر می‌گذارد، ماندگار می‌کند و به عنوان یک سند می‌تواند منتشر شود اثر تصویری است، تصریح کرد: در سفر به ازبکستان متوجه شدم به دنبال ساخت فیلم بهزاد هستند، کمال‌الدین بهزاد که استاد مینیاتور ایران بوده و همه این را می‌دانند اما آنها معتقدند که او ازبکی است و باید برایش یک فیلم سینمایی یا کار مستند بسازند.

وی گفت: ما در حال از دست دادن مفاخر، آئین‌ها، آداب و رسوم، خیلی از فضاهای فولکوریک و حتی مسائل تاریخی خود هستیم، به دلیل اینکه برای هویت سازی و ثبت و ضبط آنها فکری نکرده‌ایم و بر این اساس سینما به این مقوله باید ورود جدی داشته باشد و به این مؤلفه‌های تاریخی جدی نگاه کند.

رئیس سازمان سینمایی کشور یکی دیگر از ضعف‌های سینما در این خصوص را پروژه‌های پروداکشن اعلام و عنوان کرد: شاید یک دلیلی که باعث شده کمتر به بحث مفاخر پرداخته شود، هزینه‌های بالا پروژه‌های پروداکشن است که ما نمی‌توانیم همه مفاخر را جز برنامه‌های خود قرار دهیم ولی برای جلوگیری از تحریف تاریخ، ثبت و ضبط این بزرگان، نگهداری و حفظ چهره‌های فرهنگی و مفاخر کشور باید تلاش کنیم تا در مورد آنها اثر تصویری خلق شود که برای نسل بعدی بماند و آنها بر این اساس بدانند که این مفاخر قسمتی از تاریخ و هویت کشور خودشان بوده‌اند.