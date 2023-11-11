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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۸

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

مصرف آب بوشهری‌ها از متوسط کشوری بیشتر است

مصرف آب بوشهری‌ها از متوسط کشوری بیشتر است

بوشهر - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: مصرف آب بوشهری‌ها از متوسط کشوری بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه تجهیز ۱۱ حلقه چاه با ۳۸ میلیارد ریال اعتبار در مناطق مختلف استان بوشهر و بویژه شهرستان‌های دشتستان، عسلویه، جم، دشتی، دیر و کنگان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: دستاورد این پروژه مهم رفع تنش آبی در محلات هدف و تقویت وضعیت آبرسانی در شهرها و روستاهای مختلف بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: در مناطق برخوردار از ظرفیت آب زیرزمینی مطالعات بسیار خوبی انجام شده تا در مناطق مستعد از ظرفیت چاه‌ها برای آبرسانی پایدار به مشترکان هم استانی اجرایی شود.

وی افزود: همزمان با اقدام انجام شده برای تجهیز ۱۱ حلقه چاه جدید، شبکه‌های انتقال و توزیع آب نیز بهسازی و نوسازی شده تا با کاهش هدررفت شاهد رفع تنش آبی در استان باشیم.

توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها

عالی اظهار کرد: تعریف پروژه‌های آب شیرین کن در مناطق مختلف از دیگر رویکردهایی است که با هدف آبرسانی پایدار در مناطق مختلف استان بوشهر اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: با اقدام‌های متنوع اجرا شده در حوزه آبرسانی پایدار در استان بوشهر، همچنان صرفه جویی راهبردی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی یادآور شد: سرانه مصرف آب شرب در استان بوشهر ۲۸۰ لیتر در شبانه روز و ۱۰۰ لیتر فراتر از متوسط کشوری است که با چنین وضعیتی بازنگری در نحوه مصرف آب شرب در استان ضرورت پیدا کرده است.

کد مطلب 5935369

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