پیش بینی آسمان صاف درکهگیلویه و بویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز جو استان صاف تا کمی ابری و از فردا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ابراز داشت: شایان ذکر است با عبور امواج ناپایدار از جو استان از چهارشنبه تا اواخر وقت پنج شنبه، علاوه بر ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

وی به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۳۱/۲ درجه سانتی گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۴/۲ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.