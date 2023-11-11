پیش بینی آسمان صاف درکهگیلویه و بویراحمد/یاسوج سردترین نقطه استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز جو استان صاف تا کمی ابری و از فردا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
وی ابراز داشت: شایان ذکر است با عبور امواج ناپایدار از جو استان از چهارشنبه تا اواخر وقت پنج شنبه، علاوه بر ابرناکی، بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
وی به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و عنوان داشت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۳۱/۲ درجه سانتی گراد گرمترین و یاسوج با کمینه دمای ۴/۲ درجه سانتی گراد سردترین نقاط استان بودند.
نظر شما