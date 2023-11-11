پنج روستای شهرستان خمین  از نعمت آب سالم برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عباسی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با بهربرداری از طرح آبرسانی کوچری در شهرستان خمین پنج روستا با جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ نفر از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

وی افزود: ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ آب، اجرای ۱۸ کیلومتر خط انتقال آب و یک باب مخزن ۳۰۰ متر مکعبی از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای این طرح انجام شده است.

عباسی بیان کرد: اجرای هفت کیلومتر خط انتقال آب و یک باب مخزن ۲۰۰ متر مکعبی آب از دیگر اقداماتی است که در راستای بهره مندی مشترکین روستای جوباده از آب شرب سالم و پایدار در دست اجرا است و در آینده‌ای نزدیک وارد مدار بهره برداری می‌شود.

وی اعتبار این طرح را تاکنون ۱۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در راستای اجرای طرح عظیم جهاد آبرسانی در دولت سیزدهم طرح‌های مختلفی برای تأمین پایدار آب در روستاهای استان مرکزی در دست اجرا است.