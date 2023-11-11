اخذ مجوز احداث ۵۱ کیلومتر راه شریانی در طبس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رحیمی پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار عشق آباد طبس اظهارکرد: مسئله غزه و کشتار روزانه چند صد نفر متأسفانه عادی شده و در طی یک ماه گذشته حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم بی گناه غزه کشته شده اند.

وی تصریح کرد: دنیای امروز که قانون جنگلی دارد به این جنایات نگاه کرده و و عقب نشسته است.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس یادآور شد: کشته های این جنایت بزرگ زنان و کودکان بوده و نظامی نیستند ولی متأسفانه این شرایط را می بینیم و دنیا ساکت نشسته است.

رحیمی افزود: کشورهای حامی اسرائیل اگر خودشان بخواهند اتفاق کوچکی را بسیار بزرگ جلوه می دهند و هیاهو می کنند ولی اینها ظالمانه در مقابل این جنایت عظیم سکوت را اختیار کرده اند.

وی در ادامه از خدمات رجب زاده، سرپرست شهرداری عشق آباد قدردانی کرد و معمارزاده را به عنوان شهردار جدید عشق آباد معرفی نمود و گفت: آقای معمارزاده قبلاً شهردار طبس بوده اند و انسانی فنی، از بدنه شهرداری و بدون حاشیه بوده که بهترین صفت ایشان است.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس با اشاره به اینکه مسئولان نباید در بحث تبلیغات برای خودشان به فکر درست کردن رزمه باشند اما باید به اندازه کافی اقدامات صورت گرفته را به اطلاع مردم برسانند، یادآور شد: از مسئولان خواسته شده ماموریتی که می روند و هزینه ای را انجام می دهند به مردم دستاوردهای بدست آمده را اطلاع رسانی کنند.

رحیمی بیان داشت: در سفر ماه گذشته به وزارت راه با معاون پارلمانی وزارت خانه ملقات مذاکراتی صورت گرفت و درخواست شد برای محور عشق آباد -بردسکن و تنها راه روستایی که بعد از ۲۰ سال در این شهرستان باقی مانده فکری بشود که در این زمینه ۱۵ کیلومتر قطعی شد که به مناقصه گذاشته شود و درخواست کردیم که ۱۵ کیلومتر دیگر باقی مانده نیز به مناقصه برود.

وی ادامه داد: همچنین برای این راه رستایی درخواست نصب ۲ هزار باکس صورت گرفت که خوشبختانه با این موضوع موافقت و تا ظرف سه سال آینده آب نما ها جمع خواهد شد.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس در رابطه با راه روستایی پده بید این شهرستان گفت: آسفالت ۱۶ کیلومتر از این راه باقی ماندهولی روش فنی این بوده که قطعه قطعه درخواست ها به دلیل هزینه بر بودن بسیار آن صورت گیرد.

رحیمی ادامه داد: خوشبهتانه برای هشت کیلومتر از این راه مناقصه آن گرفته شده تا زیرسازی را راه و شهرسازی انجام و آسفالت آن را نیز نماینده مجلس با مذاکراتی که با بسیج سازندگی در این باره داشته باشند انجام دهند.

وی ضمن گلایه از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در فضای مجازی برای موضوعات مختلف گفت: انتقال مشکلات مردم به گوش مسئولان خوب بوده اما اینکه فردی اطلاعات و آماری ندارد و درباره آن اظهارنظر کرده و مسئولی را تخریب کند کار بسیار ناپسندی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس بیان داشت: الان که یک مدیر خوب در حوزه مدیریت شهری به عنوان شهردار شهر عشق آباد انتخاب شده نباید بگذاریم که اینگونه تخریب ها مانع برای فعالیت ایشان شود و مردم باید بدانند همه مسئولان پشتیبان یکدیگر بوده و هدف آنها کارکردن است.

رحیمی از راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در طبس خبر داد و گفت: کار بسیار بزرگی بوده که در این زمینه پیگیری هایی صورت گرفته که امیداست این دانشگاه فعال شود.

وی با اشاره به اینکه در طبس امسال مجوز احداث ۵۱ کیلومتر راه شریانی گرفته شده که بی سابقه است برای قرارداد رفته است، یادآور شد: راه های شریانی در واقع راه هایی بوده که مراکز استان را به هم متصل می کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس بیان داشت: در بحث نهضت ملی مسکن نزدیک به ۸ هزار خانه در سطح شهرستان در حال ساخت است.

رحیمی با اشاره به اینکه این شهرستان نیازمند توسعه بوده و برای رسیدن به آن باید زیرساخت ها فراهم شود، افزود: در بخش معادن نیز در این شهرستان ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذار ایجاد شده است.

وی ادامه داد: همه این اقدامات مستلزم پشتیبانی و حمایت همگانی بوده و باید از لحظه لحظه فعالیت دولت سیزدهم استفاده شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی و فرماندار ویژه طبس اضافه کرد: شهر عشق آباد ظرفیت گردشگری دارد بنابراین برای الحاق زمین به این تصمیم گیری شده تا این گسترش آن را به مکان آرامی برای مردم کشور تبدیل کند تا مردم از شهرهای شلوغ برای آرامش یافتن به این شهر سفر کنند.

رحیمی در پایان خواستار حمایت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان از شهرداری عشق آباد در خصوص تأمین برخی از تجهیزات برای درآمدزایی شد.