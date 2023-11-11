برخورد با ۲ هزار خودروی دارای نقص فنی در اصفهان

سرهنگ اصغر زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش میزان آلودگی هوای کلانشهر اصفهان و براساس مصوبه کمیته اضطرار مدیریت بحران استانداری طرح تشدید کنترل سلامت فنی وسایل نقلیه و برخورد با خوردوهای دودزا به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح که از ۱۴ آبان آغاز شده است تا روز گذشته جمعه ۱۹ آبان ماه ۲ هزار و ۱۹۸ دستگاه خودروی دارای نقص فنی توسط کارشناسان پلیس راهور شناسایی و مورد اعمال قانون قرار گرفتند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان عنوان داشت: در این مدت ۷۰ دستگاه خودرو نیز فک پلاک شده و به آنها پلاک تعمیری داده شد تا ظرف ۴۸ ساعت به یکی از تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه و نسبت به رفع نقص خودروی خود اقدام و سپس برای دریافت پلاک اصلی خود به پلیس راهور استان مراجعه کنند.

سرهنگ زارع با بیان اینکه در طرح مذکور ۱۶ مرکز معاینه فنی توسط کارشناسان پلیس راهور استان مورد بازدید قرار گرفتند اظهار داشت: به رانندگان توصیه می‌کنیم پیش از پایان مدت اعتبار برگ معاینه فنی خودروی خود به یکی از مراکز معاینه فنی مراجعه و نسبت به اخذ برگ معاینه فنی جدید اقدام کنند.

وی جریمه نداشتن برگ معاینه فنی را ۵۰۰ هزار ریال اعلام کرد و اظهار داشت: البته خودروهای فاقد برگ معاینه فنی برای هر بار تردد از مقابل دوربین‌های هوشمند مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت و همین طور بر جریمه‌هایش افزوده می‌شود