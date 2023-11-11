به گزارش خبرنگار مهر، مهرواره تکیه با حضور نمایندگان، ۲۵۰ هیئت دانشجویی و شرکت ۱۳۲ هیأت دانشجویی از سراسر کشور در سه بخش و ۱۲ رشته برگزار شد که پس از دو مرحله داوری توسط چهره‌های شاخص هیأت‌های کشور منتخبین معرفی شدند.

خانواده هیئت‌های دانشجویی منشأ برکات فراوانی برای انقلاب و نظام خواهد بود

امین پویان راد، دبیر مهرواره و مسئول مرکز هیأت‌های دانشجویی نهاد ضمن خیر مقدم به مهمانان به توضیح اهداف این مهرواره پرداخت.

دبیر مهرواره و مسئول مرکز هیأت‌های دانشجویی تصریح کرد: مهرواره تکیه به هیچ عنوان مسابقه نبوده است بلکه ایجاد بستری جهت هم افزایی و رشد هیأت‌های دانشجویی است.

وی گفت: هیأت‌ها در دانشگاه مؤثر ترین و پر مخاطب ترین جریان دانشگاه هستند و به همین دلیل لازم بود تا در بخش‌های مختلف فعالیت گسترده آنها رصد و از فعالیت شاخص آنها در شهرها و استان‌های مختلف تقدیر به عمل بیاید.

پویان راد گفت: این مهرواره آغاز جدیدی برای فعالیت هیئت‌های دانشجویی و در سایه عنایات حضرت رضا منشأ برکات زیادی برای انقلاب و نظام خواهد بود

خدمت مستقیم و ارتقای معرفت باید در بین خادمین تجلی پیدا کند

در این مراسم حجت الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اظهار کرد: تمام علما روزی خور سفره علی بن موسی الرضا (ع) هستند و هرچه دارند از آستان مبارک ایشان دارند، در این فرصت حضور نباید غفلت به ما دست دهد و ندانیم کجا هستیم و چه عظمتی از جانب خداوند به ما هدیه داده شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: خادمان هیأت‌ها اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشند، شکرگزاری است، زیرا آنها اولین بهره مند از هر برنامه هیأت هستند؛ به همین دلیل بیش از بقیه باید شکرگزار باشند؛ تصور اینکه ما کاره‌ای در این دستگاه هستیم، اولین غفلت از بهره مندی است.

وی گفت: خداوند و اهل بیت (ع) به ما منت گذاشتند و اجازه دادند تا خادم اهل بیت (ع) باشیم؛ نباید فکر کنیم ما کاری در این دستگاه انجام می‌دهیم، بلکه لطف و فرصتی شامل حال ما شده است و اگر دیدند شکرگزاریم، فرصت را بیشتر می‌کنند و اگر دیدند کفران می‌کنیم، این فرصت از ما گرفته می‌شود.

رستمی تصریح کرد: دومین نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که هیأت محل بروز جلوه محبت عالی انسان به عالی‌ترین محبوب‌های عالم است، یعنی اگر مجموع آفریده‌های محبوب خداوند بخواهیم برترین‌ها را انتخاب کنیم، آنها اهل بیت (ع) هستند و اگر این محبت بخواهد جاری شود، جایگاه آن هیأت است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه وقتی محبت نامحدود عرضه شود، فرصت کار جدید بی نهایت می‌شود؛ افزود: خدمت مستقیم و ارتقای معرفت باید در بین خادمین تجلی پیدا کند و نباید نقص داشته باشد، دیگر خادمان باید رؤسای هیأت‌ها را خادم ترین ببینند و این باید با عمق معرفت قرین باشد.

وی تاکید کرد: رؤسای هیأت‌ها باید از آفات دور باشند، شما باید نماد پرهیز از دین کاریکاتوری باشید، یعنی یکی از اجزای شکل برجسته می‌شود و این برای طنز خوب است، هیأت نباید سکولار باشد زیرا همه گریه‌ها و روضه‌ها برای مواجه اهل بیت (ع) با ظلم در جامعه باشد.

رستمی ادامه داد: باید دیده شود کسی که به هیأت آمد نمازش اول وقت تر است، اهل دوری از غیبت و ظلم است، این تغییر باید دیده شود نه اینکه تصنعی و ریایی باشد، همچنین باید ارتباط با یکدیگر را جدی بگیرید، باید دیده شود هیأت‌های دانشجویی یک تجمع عمومی مانند صحنه عاشورا دارند و برنامه‌های هیأت باید هنرمندانه اجرا شود و امتداد پیدا کند.

هیأت‌های دانشجویی حمایت شوند

همچنین حجت الاسلام روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم اختتامیه هیأت‌های دانشجویی اظهار کرد: هیأت کانون جهاد تبیین است و موضوع تبیین در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ بار مورد مطالبه و تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: هرکس دل در گرو حقیقت دارد مکلف به جهاد تبیین است ولی باید طوری کار را پیش ببریم که هیأت کانون شود و بقیه کار را دنبال کنند. هیأت‌های دانشجویی می‌توانند الهام بخش باشند و عمده ترین دلیل فرهیختگی دانشجویان و اساتید و از جهت سلبی نیز حملات متعددی است که به دانشگاه و دانشجویان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: جدی ترین شبهات در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود و بهترین جواب‌ها مداحان و واعظان در هیأت‌های دانشجویی می‌توانند ارائه کنند تا دیگر هیأت‌های خارج از دانشگاه‌ها از آن بهره مند شوند.

حریزاوی گفت: هیأت دانشگاه باید در محیط رسانه و شهر خود فعال باشد و شیاطین را عقب براند، لذا تقاضای جدی داریم تا همه شخصیت‌ها از جمله واعظین، مداحان، شعرا و خادمین هیأت‌ها باید از هیأت‌های دانشجویی حمایت کنند.

گفتنی است برگزیدگان این دوره به شرح ذیل است.

۱. محور در تشکیلات و محتوا

هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق علیه السلام استان تهران

الف) برگزیده در محور تشکیلات: هیئت الزهرا دانشگاه شریف استان تهران

شایسته تقدیر در محور تشکیلات: هیئت بقیه الله دانشگاهیان استان مرکزی- هیئت محبین اهل بیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز استان فارس

مورد تحسین داوران در محور تشکیلات: هیئت انصارالحسین دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر-هیئت فاطمیون دانشگاه یزد استان یزد-هیئت الهادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور استان تهران

ب) محتوا

شایسته تقدیر در محور محتوا: هیئت عاشقان ثارالله دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی

۲. خدمات اجتماعی:

برگزیده در محور خدمات اجتماعی: هیئت الزهرا دانشگاه شریف استان تهران

شایسته تقدیر در محور خدمات اجتماعی: هیئت محبین اهل بیت دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین

۳. هنر و رسانه

الف) فضا سازی

برگزیدگان در محور فضاسازی: هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق استان تهران

شایسته تقدیر در محور فضاسازی: هیئت هنر دانشگاه هنر استان اصفهان

ب) نشریه:

برگزیدگان در محور نشریه: هیئت الزهرا دانشگاه شریف استان تهران

شایسته تقدیر در محور نشریه: هیئت عاشقان ثارالله علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی

مورد تحسین داوران در محور نشریه: هیئت محبین اهل بیت دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین

ج) فضای مجازی

برگزیده در محور فضای مجازی: هیئت هنر دانشگاه هنر استان اصفهان

شایسته تقدیر در محور فضای مجازی: هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق استان تهران

مورد تحسین داوران در محور فضای مجازی: هیئت محبین اهل بیت دانشگاه بین المللی امام خمینی استان قزوین-هیئت صاحب الزمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه

بخش مداحی وستایشگری

۱- مداحی

برگزیدگان در محور مداحی: فرید بذرافشان هیئت میثاق با شهدا دانشگاه امام صادق استان تهران

شایسته تقدیر در محور مداحی: سید حسین جلیلی هیئت سیدالشهدا دانشگاه فردوسی استان خراسان رضوی- ابوالفضل طالبی هیئت امام حسن مجتبی دانشگاه شهید بهشتی فرهنگیان استان زنجان

مورد تحسین داوران در محور مداحی: مصطفی اللهیاری هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبایی استان تهران

۲- شعر

شایسته تقدیر در محور شعر: محمدرضا قاسملویان هیئت بقیه الله دانشگاهیان استان مرکزی- مریم مدیر رنجبر هیئت خادمین اهل بیت دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر استان قزوین- دانیال پور مراد هیئت مکتب الشهدا دانشگاه پیام نور مرکز ساری استان مازندران

بخش ویژه‌ها

۱- فعالیت دخترانه

برگزیدگان در محور فعالیت‌های دخترانه: شقایق محمدی هیئت دانشجویی محبان اهل بیت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز استان خوزستان-شقایق مهر هیئت باقرالعلوم دانشگاه گیلان استان گیلان

شایسته تقدیر در محور فعالیت‌های دخترانه: فاطمه نژاد سبحانی هیئت احباب الرضا دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا استان هرمزگان-زهرا والیانی هیئت هنر دانشگاه هنر استان اصفهان

۲- خلاقیت و نوآوری

برگزیدگان در محور خلاقیت و نوآوری: هیئت سیدالشهدا دانشگاه فردوسی استان خراسان رضوی

شایسته تقدیر در محور خلاقیت و نوآوری: هیئت خادمین اهل بیت دانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر استان قزوین -هیئت مکتب الزهرا دانشگاه علوم پزشکی مشهد استان خراسان رضوی

۳- جهاد تبیین

مورد تحسین داوران در محور جهاد تبیین: هیئت الهادی دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور استان تهران -هیئت مکتب الشهدا دانشگاه مراغه استان آذربایجان شرقی