برای انتخاب تیم نوجوانان ۱۸ هزار نفر را دیدم/ برزیل فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام جهانی که به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود، تیم برزیل مدافع قهرمانی را ۳ بر ۲ شکست داد تا شگفتی ساز این دوره از مسابقات شود.

حسین عبدی سرمربی این تیم پس از رقم خوردن این نتیجه تاریخی به شرایطی که تیمش برای حضور در این مسابقات داشت اشاره کرد و گفت: یک سال و هشت ماه است با این تیم کار می‌کنیم. همه سختی‌ها را پشت سر گذاشتیم. فقط وظیفه مان را برای مردم انجام دادیم و هنوز کار بزرگی نکرده ایم.

وی ادامه داد: من شرمنده مردم هستم که نتوانستیم در آسیا قهرمان شویم. راه برای بچه‌ها شروع شده است و در آغاز مسیر هستیم. ممکن بود مقابل برزیل هم بازنده شویم اما هیچ وقت ناامید نمی‌شویم. به همه مردم بابت این پیروزی تبریک می گویم. امیدوارم بتوانیم نماینده شایسته ای برای این مرز و بوم باشیم و بازی‌ها را با قدرت بیشتری پیش ببریم.

سرمربی تیم زیر ۱۷ سال خاطرنشان کرد: تمام استادیوم به احترام ایران ایستاد و تشویق کرد. به بچه‌ها خداقوت می گویم. بازی برزیل برای ما تمام شده است. به سراغ بازی انگلیس می‌رویم. امیدوارم خدا کمک کند و بتوانیم کار بعدی را درست انجام دهیم.

عبدی افزود: ما این تیم را نه برای امروز بلکه برای آینده درست کردیم. من همه ایران را یک دور زدم و ۱۸ هزار نفر را دیدم. دنبال این بودم بهترین‌ها را دعوت کنم تا پشتوانه تیم بزرگسال باشند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در پایان گفت: امیدوارم لایق محبت مردم باشیم. برزیل تیم فوق العاده ای بود اما تلاش ما بیشتر بود. یادمان باشد موفقیت فریادی می‌زند که هیچ تبلیغی نمی‌تواند بزند. همه تلاشمان را می‌کنیم که با دست پر به تهران برگردیم.