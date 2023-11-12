شکوری: پیروزی مقابل برزیل یک افتخار بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرشا شکوری، دروازه بان تیم فوتبال زیر ۱۷ سال کشورمان پس از پیروزی ارزشمند مقابل برزیل در گفت‌وگو با سایت فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) گفت: برزیل را به خوبی آنالیز کردیم و تمرین ویژه‌ای برای گل دوم داشتیم که در این صحنه به ما کمک کرد.

شکوری با تمجید از دارنده چهار عنوان قهرمانی جام جهانی زیر ۱۷ سال خاطرنشان کرد: برزیل بزرگترین تیم دنیا است، اما همه بازیکنان ایران تمام تلاش خود را کردند و بهترین عملکرد خود را به نمایش گذاشتند. از اینکه به تیم ایران بابت انجام این کار در بزرگترین رقابت جهانی رده سنی نوجوانان کمک کردم، احساس فوق‌العاده‌ای دارم. این یک افتخار بزرگ بود.

لازم به توضیح است، آرشا شکوری پس از پایان مسابقه به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.