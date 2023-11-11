نزدیک به ۱۰ درصد از جمعیت خراسان شمالی مبتلا به دیابت هستند

محمدرضا اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱۷ هزار نفر بیمار دیابتی در سامانههای بهداشت ثبت شدهاند که این تعداد نیمی از بیماران مورد انتظار در استان را شامل میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در استان خراسان شمالی ۹.۶۱ درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال مبتلا به دیابت هستند.
وی تصریح کرد: طی سالهای اخیر افزایش شیوع دیابت در جهان این بیماری را به بزرگترین اپیدمی تاریخ تبدیل کرده به گونهای که در جهان، بیش از ۵۳۷ میلیون بزرگسال ۲۰ -۷۰ سال، مبتلا به دیابت هستند.
اکبری افزود: در هر ۵ ثانیه ۱ نفر به علت دیابت یا عوارض ناشی از آن جان خود را از دست میدهد و در حال حاضر از هر ده بزرگسال یک نفر با دیابت زندگی میکند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: در بسیاری از موارد دیابت نوع ۲ و عوارض ناشی از آن را میتوان با اتخاذ و حفظ عادات سالم به تعویق انداخت یا از آن پیشگیری کرد.
وی تاکید کرد: در کشور ما حداقل ۱۴.۱۵ درصد از جمعیت بالای ۲۵ سال از بیماری دیابت رنج میبرند که تعدادشان بیش از ۷.۵ میلیون نفر برآورد شده و همچنین حداقل ۷۵% افراد دیابتی از بیماری خود آگاهی دارند.
اکبری در انتها خاطرنشان کرد: حدود ۳ هزار نفر از هم استانیها در سامانه مدیریت بیماریهای نادر برای مصرف پن انسولین ثبت شده اند.
