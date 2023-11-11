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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه:

آیین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله نجومی(ره) در کرمانشاه برگزار می شود

آیین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله نجومی(ره) در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: آیین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله نجومی(ره) در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی آئین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله نجومی (ره) با حضور دستگاه‌های فرهنگی استان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: هرکسی گذری در حوزه هنر، فقاهت و عرفان داشته باشد با ویژگی‌های آیت الله نجومی (ره) آشنا است و قلم و زبان از بیان این فضائل قاصر است.

وی در این نشست بر ضرورت پاسداشت مفاخر استان کرمانشاه تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی جلساتی که با خانواده ایشان و متولیان این مراسم برگزار کردیم مقرر شد با همکاری دستگاه‌های مختلف آئین بزرگداشت و یادبود آیت الله نجومی را در ۲۵ آبان ماه سالروز رحلت ایشان و با سخنرانی حضرات آیات غفوری و محمدی عراقی و جناب دکتر عیوضی برگزار کنیم.

جلالی با تشکر از حضور و همراهی دستگاه‌های ذی ربط، گفت: با توجه به برجستگی‌های شخصیتی آیت الله نجومی (ره) باید به دنبال ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره این شخصیت برجسته باشیم تا آوازه ایشان در سطح کشور هم پخش شود.

کد مطلب 5936106

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