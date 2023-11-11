به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر شنبه در نشست برنامه ریزی آئین بزرگداشت مرحوم آیت‌الله نجومی (ره) با حضور دستگاه‌های فرهنگی استان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: هرکسی گذری در حوزه هنر، فقاهت و عرفان داشته باشد با ویژگی‌های آیت الله نجومی (ره) آشنا است و قلم و زبان از بیان این فضائل قاصر است.

وی در این نشست بر ضرورت پاسداشت مفاخر استان کرمانشاه تاکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی جلساتی که با خانواده ایشان و متولیان این مراسم برگزار کردیم مقرر شد با همکاری دستگاه‌های مختلف آئین بزرگداشت و یادبود آیت الله نجومی را در ۲۵ آبان ماه سالروز رحلت ایشان و با سخنرانی حضرات آیات غفوری و محمدی عراقی و جناب دکتر عیوضی برگزار کنیم.

جلالی با تشکر از حضور و همراهی دستگاه‌های ذی ربط، گفت: با توجه به برجستگی‌های شخصیتی آیت الله نجومی (ره) باید به دنبال ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره این شخصیت برجسته باشیم تا آوازه ایشان در سطح کشور هم پخش شود.