به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز شنبه در حاشیه نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض عربستان، در دیدار آقای «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر با تاکید بر ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مانعی برای گسترش روابط با کشور دوست مصر ندارد.

رئیس جمهور برگزاری نشست صلح در قاهره را ابتکاری مثبت توصیف کرد که کشورهای غربی مانع به نتیجه رسیدن آن شدند و افزود: نشست صلح قاهره می‌توانست نقطه عطفی در پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها در قتل‌عام زنان و کودکان بی‌دفاع و بی‌گناه غزه باشد، اما کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی همانگونه که اجازه ندادند شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اقدام مؤثری در توقف این جنایات انجام دهند، مانع ثمربخشی این نشست نیز شدند.

رئیسی با بیان اینکه انتظار عمومی این است که گذرگاه رفح گشوده شود تا مساعدت‌های جهانی به سمت غزه سرازیر شود، اظهار داشت: بر همگان آشکار است که این آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع گشوده شدن گذرگاه رفح برای امدادرسانی به مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه هستند، اما بالاخره باید بر این مانع‌تراشی‌ها غلبه کرد.

«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار با بیان اینکه اراده سیاسی قطعی ما برای ایجاد روابط واقعی با ایران است، گفت: برای این امر وزرای مربوطه را مأمور کرده‌ایم تا پیگیر روابط عمیق بین دو کشور باشند.

رئیس جمهور مصر تصریح کرد: در مورد فلسطین، مصر کشوری است که بیش از دیگران از پیامدهای این موضوع آسیب دیده است.