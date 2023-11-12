به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فراخوان پنجمین دوسالانه بینالمللی «بستهها» ۱۴۰۲ برای طراحان و دستاندرکاران بستهبندی به منظور ارائه آثار خلاق و نوآورانه منتشر شد که تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ مهلت دارد.
تاکنون چهار دوره از دوسالانه «بستهها» برگزار شده است. در این رویداد داورانی بینالمللی به بررسی و انتخاب آثار خلاقانه و نوآورانه میپردازند. دوسالانه «بستهها» تنها رویداد مستقل بینالمللی دیزاین بستهبندی در ایران است که متخصصان حوزه بستهبندی و طراحی میتوانند آثار خود را به سایت اینترنتی رقابت دوسالانه بستهها ارسال کنند.
دوسالانه «بستهها» فرصتی را فراهم میکند تا با شرکت کردن در یک جریان رقابتی، آثار خلاق و نوآورانه طراحان و تولیدکنندگان بستهبندی توسط جمعی از برجستهترین داوران بینالمللی بررسی شود و سپس آثار برگزیده رویداد در «نمایشگاه دوسالانه بستهها» به نمایش در خواهد آمد و در جشن اختتامیه، برترین طرحها و طراحان معرفی شوند.
برای شرکت در مسابقه و اطلاع از شرایط فراخوان پنجمین دوسالانه به اینجا مراجعه کنید.
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