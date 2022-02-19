به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه آثار برگزیده چهارمین دوسالانه بسته‌ها عصر روز جمعه ۲۹ بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.

در این نمایشگاه که تا ۸ اسفند ماه برپا خواهد بود ۲۹۳ اثر از ۱۳۱ هنرمند یا استودیوی دیزاین ایرانی و خارجی به نمایش در می‌آید. دوسالانه بسته‌ها رویداد مستقل دیزاین ایران است که هر ۲ سال یک بار بهترین آثار ایران و جهان در زمینه دیزاین و طراحی بسته‌بندی را به نمایش می‌گذارد.

برای برگزاری نمایشگاه امسال حدود ۵۰۰ اثر از ۲۰۰ هنرمند و استودیوی دیزاین از ۱۶ کشور به دبیرخانه این رویداد ارسال شد که بعد از داوری‌های ابتدایی ۲۹۳ اثر به دور نهایی راه یافتند. اکنون نمایشگاه این آثار به عنوان بخشی از این رویداد در فرهنگسرای نیاوران در حال برگزاری است. پنجم اسفند ماه نیز انتخاب بهترین‌ها و اهدای جوایز برگزیدگان دوسالانه برگزار می‌شود.

امسال علاوه بر آثار برگزیده هنرمندان و طراحان ایرانی ۱۰۰ اثر از ۱۶ کشور (آمریکا، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، روسیه، بلاروس، لهستان، هنگ‌کنگ، مصر، یونان، ارمنستان، ترکیه، مکزیک، سوئد، ویتنام) توسط ۲۰ شرکت‌کننده در چهارمین دوسالانه بسته‌ها شرکت کردند.

اتفاق ویژه رویداد امسال همکاری جایزه «بسته‌ها» با جایزه معتبر و جهانی «ای دیزاین/A’ Design» است. «ای دیزاین» یکی از معتبرترین جوایز در زمینه طراحی جهان است که در شاخه‌های مختلف برگزار می‌شود و بخش طراحی و بسته‌بندی آن امسال در همکاری با رویداد بسته‌ها به ایران آمده و آثار برگزیده آن به عنوان بخش جنبی این نمایشگاه به نمایش در آمده است.

دوسالانه بسته‌ها از سال ۱۳۹۴ توسط وب‌سایت بسته‌ها (ویترین نمایش آثار طراحان بسته‌بندی ایران)، به عنوان تنها رویداد مستقل دیزاین بسته‌بندی ایران برگزار می‌شود.

بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.