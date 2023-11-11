رفع مشکل مسکن در گرو مدیریت خانه های خالی از سکنه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر شنبه در دیدار با مدیر کل و برخی مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، اظهار کرد: برخی از خانه‌های کنونی سطح شهر، خالی از سکنه و جنبه تجاری دارند که با مدیریت آنها می‌توان مشکل مسکن را بهبود بخشید.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر با نوسازی بافت‌های فرسوده، علاوه بر رونق ساخت و ساز و عمران در جامعه، ظرفیت‌های مسکن بسیاری در جامعه ایجاد می‌شود که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع حاشیه نشینی و تبعات آن از جمله ایجاد عدم توازن در سطوح جامعه و همچنین طرح‌های تفصیلی روستایی بیان کرد: حاشیه نشینی تبعات بسیاری ایجاد می‌کند که با مدیریت صحیح می‌توان بخشی از مشکلات ناشی از عدم توازن در جامعه و نبود امکانات در برخی نقاط را سامان بخشید.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها نیز تاکید کرد: انتظار است در روستاها، به طرح‌های تفصیلی به صورت هدفمند پرداخته شود و طرح‌های عمرانی در حال انجام نیز نیمه‌کاره رها نشوند و در اسرع وقت به سرانجام برسند.