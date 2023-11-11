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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

با پایان مهلت ثبت نام؛

۱۹ نفر از قزوین داوطلب کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری شدند

۱۹ نفر از قزوین داوطلب کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری شدند

قزوین- دبیر ستاد انتخابات استان قزوین گفت: ۱۹ نفر از قزوین داوطلب کاندیداتوری برای مجلس خبرگان رهبری شدند.

حامد فتوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام داوطلبین کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری شامگاه امروز شنبه به پایان رسید.

وی افزود: با پایان مهلت ثبت نام، ۱۹ نفر از قزوین مدارک خود را کامل کرده و داوطلب کاندیداتوری برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری شدند.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین ادامه داد: در دور پیشین این انتخابات ۱۳ نفر ثبت نام کرده بودند اما در این دور شاهد افزایش تعداد داوطلبین هستیم.

گفتنی است مردم قزوین باید در انتخابات پیش رو باید از میان داوطلبان ۲ نفر را به عنوان نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنند.

کد مطلب 5936279

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