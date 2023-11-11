تأمین سلامت افراد راهبرد اصلی  پیشرفت جامعه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم آقازیارتی عصر شنبه در آئین پنجمین مجمع سلامت شهرستان فراهان، اظهار کرد: ارتقا و کیفیت بخشی به شاخص‌های سلامت، عدالت در سلامت از برنامه‌های دولت مردمی و انقلابی سیزدهم است و به طور حتم مجمع سلامت شهرستان با مشارکت مردم، نقش بسزایی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند



وی با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص تله جمعیتی افزود: اکنون جمعیت شهرستان فراهان ۲۷ هزار و ۸۵۳ نفر است که سه هزار و ۶۶۷ نفر معادل ۱۳ درصد آن را جوانان تشکیل می‌دهند که رضایت بخش نیست.



فرماندار شهرستان فراهان بیان کرد: نرخ رشد جمعیت در شهرستان مطلوب نیست و چنانچه در این راستا تدابیر ویژه ای اندیشیده نشود با مشکلات جمعیتی مواجه می‌شویم.



آقازیارتی گفت: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره تصویب شد که اکنون در بسیاری از موارد مشکل قانونی نداریم که اهتمام جدی برای اجرای قانون ضروری است.



وی با اشاره برخی از اقدامات شهرستان در حوزه جوانی جمعیت گفت: تکمیل طرح‌های عمرانی متنوع در سطح شهرستان، برگزاری دوره‌های آموزشی در خصوص جوانی جمعیت، فرزند آوری، پیگیری تشکیل ستاد بحران جمعیت شهرستان برای موضوعات جوانی جمعیت، ایجاد مرکز مشاوره آفرینش، پیگیری ایجاد مهد کودک از جمله این اقدامات است.



آقازیارتی اعطای تسهیلات فرزند آوری و ازدواج در سال ۱۴۰۱( فرزند آوری ۳۳۹ نفر و ازدواج ۲۳۱ نفر) همچنین تسهیلات در شش ماهه سال جاری (برای فرزند آوری ۱۱۱ نفر و ازدواج ۱۳۶ نفر)،راه اندازی چهار اتاق مادر و کودک در نقاط پرجمعیت، رسیدگی به شکایات در حوزه جوانی جمعیت از طریق سامانه ۱۹۰ از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان است.