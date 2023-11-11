نباید در شهرها به خصوص در قم معماری غیر اسلامی حاکم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار جمعی از روحانیون عضو شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور، پیروزی انقلاب اسلامی را سبب سنگین‌تر شدن مسئولیت روحانیت در قبال جامعه ارزیابی کرد و عنوان داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیتی که در گذشته و قبل از انقلاب بر دوش روحانیت سنگینی می‌کرد، مضاعف و چند برابر شد.

وی افزود: در ابتدای شروع نهضت امام خمینی قدس سره اگرچه قاطبه روحانیت در میدان مبارزه‌ای که امام مطالبه می‌کرد، نبودند و در ابتدا تنها جمع محدودی در کنار امام خمینی قرار داشتند؛ اما روحانیت پیوسته این افتخار را داشته که دور از طاغوت‌های زمان در حرکت بوده است.

امام جمعه قم ادامه داد: حتی روحانیونی که به اصطلاح مبارز نبودند، پایبندی دینی و اعتقادی به آن‌ها اجازه نمی‌داد که به دستگاه طاغوت نزدیک شوند؛ بلکه در چارچوب‌های دین داری سنتی در کنار مردم بودند.

وی با اشاره به از خودگذشتگی روحانیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: روحانیتی که برای پیروزی انقلاب اسلامی، درس، بحث و همه چیز را تعطیل کرد و نقش روشنگری افکار عمومی را تا زمان پیروزی انقلاب و شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده داشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مسئولیت‌های مختلف نظام را برعهده گرفت.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری علت حضور روحانیت در پست‌های کلیدی و مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نبود کادر مناسب عنوان کرد و ابراز داشت: یکی از مشکلات ما در ابتدای انقلاب این بود که کادر سازی نکرده بودیم؛ زیرا اگر چه امام ۱۴ سال در تبعید بودند، اما به خاطر خفقانی که حاکم بود، اساساً فرصت تربیت کادر مناسب ایجاد نشده بود.

وی ادامه داد: بنابراین نسل دوم از علما و روحانیون که قرار بود پس از نسل اول سکان مرجعیت را به دست بگیرند، کرسی گرم درس خود را رها کردند و همه را در طبق اخلاص گذاشته و در دستگاه‌های مختلف مشغول شدند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: حتی خود امام خمینی قدس سره هم قصد نداشت که در جایگاه و منصب رسمی رهبری انقلاب بنشیند، حتی در آن اوایل پیروزی انقلاب، از تهران به قم آمدند؛ ولی وقتی دیدند که دشمنان اینگونه به طمع این انقلاب و کشور نشسته‌اند، مجدداً به تهران بازگشتند و امور کشور را در دست گرفتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از ایده تشکیل جمعی شامل روحانیون عضو شورای شهر سراسر کشور، گفت: شورای شهر از جاهای حساس و کلیدی است و وجود یک روحانی در شورای شهر، تضمین کننده سلامت آن شوراست. به سهم خودم از این ابتکار بسیار خوب تقدیر می‌کنم.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: شما روحانیون عزیز با این هم‌افزایی که دارید، باید منهای خدماتی که انجام می‌دهید، نسبت به منشأهای احتمالی فساد در شوراهای شهر و روستا یک آسیب شناسی و پژوهش دقیق انجام دهید تا جلوی آلودگی آب را از سرچشمه آن بگیرید.

وی خطاب به روحانیون حاضر در عرصه‌های مختلف کشور ابراز داشت: هر جا که هستید و هر مسئولیتی که دارید، دغدغه‌مند عمل کنید و با فساد مبارزه نمائید.

وی دغدغه مندی را از صفات برجسته رسول اکرم صلی الله علیه و آله عنوان کرد و اظهار داشت: در شأن پیامبرصلی الله علیه و آله آمده است که «عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلَیکُم بِالمُؤمِنینَ رَءوفٌ رَحیم.» یعنی مشکلاتی که شما دارید بر پیامبر سخت است و نسبت به هدایت شما بسیار علاقه‌مند است. به عبارت دیگر یعنی پیامبر نسبت به جامعه دغدغه‌مند است.

آیت الله حسینی بوشهری در پایان سخنان خود اظهار داشت: نباید شورای شهر و شهرداری‌ها اجازه دهند که در شهرها به خصوص شهر مقدس قم که عش آل محمد است، معماری غیر اسلامی حاکم شود.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی استقامت، عضو شورای اسلامی شهر مقدس قم، هدف هم‌افزایی روحانیون عضو شورای شهر سراسر کشور را ترویج گفتمان روحانیت و ایجاد وحدت رویه و فضای مناسب جهت استفاده از تجربیات یکدیگر عنوان کرد.