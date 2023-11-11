افزایش ۳۸ درصدی اقامت در هتل های آذربایجان غربی/ثبت ملی ۱۷۷۰اثر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری عصر شنبه در همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی استان، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال شاهد رشد ۴۰ درصدی ورود اتباع خارجی از مرزهای استان و افزایش ۳۸ درصدی اقامت در هتلها بودیم که نشاندهنده رونق و توسعه گردشگری در آذربایجان غربی است.
وی ادامه داد: توسعه و رونق گردشگری نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات از جمله تقویت زیرساختها از جمله ساخت جاده، برقراری پرواز داخلی و خارجی، راهاندازی قطار، راهاندازی اینترنت پرسرعت، ایجاد و احداث مراکز تفریحی و گردشگری است که به فراهم کردن این شرایط میتوان به توفیقات خوبی رسید.
صفری با اشاره به جایگاه دانشگاه در توسعه کشورها اظهار کرد: دانشگاه باید به عنوان موتور محرکه کشور عمل کند که متأسفانه در کشور ما خیلی از دانشگاهها به این وظیفه و مسئولیت اجتماعی عمل نکردهاند.
وی با بیان اینکه گردشگری بهعنوان یک صنعت سبز امروزه سومین صنعت درآمدزا در دنیا است، افزود: گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد موجب ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه میشود و حال خوب را برای مردم به ارمغان میآورد.
در آذربایجان غربی یک هزار و ۷۷۰ اثر ثبت ملی وجود دارد
صفری با بیان اینکه دولت سیزدهم نسبت به خروج از اقتصاد نفتی و تقویت همکاری با کشورهای همسایه اهتمام ویژهای دارد، ادامه داد: در این راستا استاندار آذربایجان غربی نیز با هدف تقویت دیپلماسی عمومی و ارتباط با کشورهای همسایه سفرهایی را به کشورهای هممرز آذربایجان غربی از جمله ترکیه و اقلیم کردستان عراق داشته و نیز در آخرین مورد به سوریه سفر کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: در تفاهمنامههای امضا شده در این سفرها توجه به توسعه و رونق گردشگری همواره از جمله بندهای مهم بوده که نشان از توجه ویژه استاندار آذربایجان غربی به این حوزه است.
صفری با بیان اینکه در آذربایجان غربی یک هزار و ۷۷۰ اثر ثبت ملی وجود دارد، تصریح کرد: این استان با داشتن پنج اثر ثبت جهانی از جمله اثر ثبت جهانی قره کلیسا چالدران تخت سلیمان تکاب، کلیسای زور زور ماکو، آئین مذهبی بادراک و کاروانسرای شاه عباسی قطور خوی از جمله استانهای غنی کشور از حیث داشتن بیشترین اثر ثبت جهانی است.
وی با بیان اینکه گردشگران به گروههای مختلفی تقسیم میشوند که برای جذب هر کدام از آنها باید برنامهریزی خاصی انجام داد، تصریح کرد: برای این منظور برای جذب گردشگران خاص و افراد علمی میتوان نسبت به مرمت و احیای بناها و محوطههای تاریخی اقدام کرد چرا که معماری و هویت این بناهای تاریخی برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.
میراثفرهنگی آذربایجان غربی آماده همکاری با شرکتهای دانشبنیان است
صفری با بیان اینکه در حال حاضر رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حمایت از شرکتهای دانش بنیان بوده و این وزارتخانه با شرکتهای بسیاری در این حوزه همکاری میکند، گفت: در آذربایجان غربی نیز برای همکاری با شرکتهای دانش بنیان و استفاده از ایدهها و طرحهای دانشجویان آمادگی لازم وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: همچنین با هدف توسعه و رونق گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در تلاش است تا ورود گردشگران خارجی به کشور را با حذف روادید و کاهش بروکراسیهای اداری تسهیل کند.
صفری با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستانهای میرآباد و سردشت گفت: در سفر اخیر به این شهرستانها که در معیت استاندار آذربایجان غربی انجام شد، مشاهده ظرفیتهای گردشگری این شهرستانها از جمله طبیعت بینظیر، جنگل، آب و هوای خوب، تولید انواع محصولات کشاورزی، آبشارها و رودخانههای خروشان برای همه بسیار جذاب بود و بیشک اگر بتوانیم ظرفیتهای بالقوه این منطقه را فعال کنیم برای افراد زیادی در این شهرستان اشتغال ایجاد خواهد شد.
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