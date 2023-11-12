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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۲

به بهانه هفته فرهنگی خوسف؛

مسابقه نخ ریسی و بافت پنبه مله برگزار می شود

مسابقه نخ ریسی و بافت پنبه مله برگزار می شود

بیرجند- رئیس میراث فرهنگی خوسف از برگزاری مسابقه نخ ریسی و بافت پنبه مله به بهانه هفته فرهنگی خوسف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صالحی صبح یکشنبه به خبرنگاران از برگزاری مسابقه نخ ریسی و بافت پنبه مله به بهانه هفته فرهنگی خوسف خبر داد.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان خوسف اظهار کرد: دو مسابقه نخ ریسی از غوزه پنبه مله و همچنین بافت پارچه قهوه ای رنگ آن در آستانه هفته فرهنگی برگزار می شود.

صالحی افزود: علاقمندان به شرکت در این رقابت ها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۳ آبان برای ثبت نام مهلت دارند و می توانند به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوسف مراجعه کرده و یا مشخصات و نام بخش مورد نظر خود را به شماره تلفن ۰۹۱۵۷۴۰۷۷۷۳ پیامک کنند.

وی افزود: زمان برگزاری مسابقه نخ ریسی را روز سه شنبه ۲۳ آبان بیان کرد و گفت: رقابت در بخش مله بافی نیز، چهارشنبه ۲۴ آبان در خانه تاریخی تاجور بیان کرد و گفت: این رقابت ها به مناسبت هفته فرهنگی خوسف و برگزاری جشنواره شهر ملی مله برگزار می شود.

جشنواره ملی مله پنج شنبه ۲۵ آبان در خانه تاریخی تاجور برپا خواهد شد.

کد مطلب 5936439

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